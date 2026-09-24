La película rusa 'Dino familia' llega doblada al euskara a las salas de cine vascas este viernes

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película rusa para todos los públicos 'Dino familia' llega este viernes a salas de cine de Euskadi doblada al euskara dentro del programa ADI! Filmak Euskaraz, que hasta ahora se conocía como Zinema Euskaraz.

Esta iniciativa, promovida por Zineuskadi y que busca impulsar el cine en euskara, llega al decimoséptimo film doblado al euskara estrenado este año. A través de este programa, el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco impulsa el doblaje de películas dirigidas al público infantil y juvenil, y promueve el uso del euskara en el ámbito cinematográfico.

'Dino familia' cuenta la historia de un adolescente que no está pasando por su mejor momento. Sus compañeros de clase se ríen de él, la chica que le gusta le ignora y su sueño de ser veterinario choca con la tradición de la familia Dino, que quiere que sea paleontólogo. Su vida cambiará cuando, por accidente, abre un portal a la era mesozoica.

La película se estrenará doblada al euskara este viernes en Golem Alhóndiga (Bilbao), SADE Cines (Donostia / San Sebastián), Cine Zugaza (Durango), Golem La Morea (Pamplona), Cines Florida (Vitoria - Gasteiz) y Cines Gorbeia (Vitoria - Gasteiz).