La película 'Tristan Forever', de Tobias Nölle, gana el Premio Lurra de Greenpeace

Premio Lurra - GREENPEACE

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película 'Tristan Forever', de Tobias Nölle y Loran Bonnardot, ha ganado el Premio Lurra de Greenpeace en el 74 Festival de Cine de San Sebastián. La actriz Laia Costa ha entregado el galardón a Nölle y al productor del filme Christof Neracher.

El jurado de este año ha destacado la película de Nölle y Bonnardot por ser un documental de ficción que "muestra una manera de habitar este mundo más sostenible y en comunidad", según ha informado la organización ecologista Greenpeace.

Nölle y Neracher han recibido de manos de la actriz Laia Costa el galardón que premia cada año a la película que "mejor transmite valores de protección de la naturaleza y de paz, señas de identidad de la organización".

El jurado ha premiado a 'Tristan Forever' por ser "un documental que nos expone, como al protagonista, a una forma de vida más sostenible" y ha destacado su "luminosidad a la hora de mostrar a los habitantes de la isla de Tristan da Cunha".

"La isla habitada más remota del planeta nos enfrenta a nuestras contradicciones y nuestros profundos deseos de vivir más en armonía con la naturaleza y eso, tal y como se puede ver en la película, pasa por vivir con lo necesario y en una comunidad que se apoya mutuamente", han añadido.

Han formado parte del jurado este año la actriz Laia Costa; el productor de Morena Films Álvaro Longoria; la directora Julia de Paz; la periodista Irene Crespo y la responsable de Marca y Alianzas Estratégicas de Greenpeace, Cristina Castro. El Premio Lurra ha sido diseñado por la artista Marina Anaya.