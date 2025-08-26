La pensión media de jubilación alcanza en agosto en Euskadi 1.836 euros y el número de pensionistas crece un 1,21%

BILBAO 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación alcanza en agosto en Euskadi los 1.836 euros, lo que supone 328,45 euros más que la media estatal, que es de 1.507,55. El número total de pensiones percibidas asciende en el País Vasco a 585.588, un 1,21% más, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De este modo, en el octavo mes del año, Euskadi se mantiene como la comunidad autónoma con la pensión de jubilación más elevada del Estado, seguida de Asturias (1.776,65), Madrid (1.729,74), Navarra (1.688,18) y Cantabria (1.595,03).

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó en Euskadi en el presente mes de agosto en 1.617,50 euros, un 4,09% más respecto al mismo mes de 2024 y 304,55 euros superir al promedio estatal.

Se trata de nuevo de la pensión media más elevada del conjunto del Estado, donde la cuantía media percibida es de 1.312,95 euros, seguida Euskadi de las de Asturias (1.522,36 euros), Madrid (1.521,08), Navarra (1.502,48) y Aragón (1.387,5).

Este mes, el número total de pensiones de la Seguridad Social ascendió en Euskadi a 585.588, el 5,64% del total del país y una cifra que supone un 1,21% más que las contabilizadas hace un año. De ese total, 391.606 son de jubilación.

En el País Vasco, son 132.895 las pensiones percibidas por viudedad, con una cuantía media de 1.129,22 euros, que suponen 193,39 euros más que la media estatal, fijada en agosto en 935,83 euros.

Además, se registran 42.932 pensiones por incapacidad permanente, con 1.533,04 euros de media; 15.884 por orfandad, con una media de 633,74 euros; y 2.271 en favor de familiares, con 992,11 euros de media.

Un total de 58.484 pensionistas perciben en Euskadi complementos a mínimos, el 10% del total, lo que supone la mitad del porcentaje medio en el Estado (del 20,5%). No obstante, este dato oscila entre el 14,6% de las mujeres que cuentan con este complemento en sus pensiones y el 4,9% de los hombres.

Por otra parte, 60.547 pensionistas perciben complementos para la reducción de la brecha de género en la Comunidad Autónoma Vasca, con un importe medio de 71 euros. La mayoría, 30.294 personas, los recibe por dos hijos, mientras que 17.530 son pensionistas con un hijo, 8.712 con tres hijos y 4.011 por cuatro.

DATOS ESTATALES

En el ámbito estatal, la Seguridad Social destinó en el presente mes de agosto la cifra récord de 13.620,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024.

La nómina de agosto incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para este año, del 2,8% con carácter general, y de entre el 6% y el 9% para las pensiones mínimas.

Casi tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas de agosto correspondieron a pensiones de jubilación, con un importe global de 9.954,9 millones de euros, un 6,1% más que en agosto de 2024.

Al pago de las pensiones de viudedad se destinaron este mes casi 2.198 millones de euros (+4,1% interanual), mientras que a la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente se dedicaron 1.252,6 millones (+10,5%); a la de orfandad se destinaron 178,8 millones de euros (+4%) y a la de las prestaciones en favor de familiares, 36,5 millones (+6,5%).

En total, la Seguridad Social abonó en agosto 10.374.297 pensiones, un 1,6% más que en igual mes de 2024, a más de 9,38 millones de personas, un 1,6% más que en agosto del año pasado.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social, que comprende la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares) alcanzó los 1.312,9 euros mensuales en agosto, un 4,5% más que en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,5 millones de personas), se situó en agosto en 1.507,55 euros mensuales, un 4,4% más que en igual mes de 2024.