Pérez Iglesias afirma que el protocolo anunciado por EHU "se queda corto" para atajar los incidentes e "intimidaciones"

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VITORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidades, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha advertido de que el protocolo de convivencia anunciado por la EHU ante los incidentes y conductas "intimidatorias" registrados en los últimos meses en la Universidad del País Vasco "no es suficiente", y ha subrayado que la respuesta del Rectorado ante estas situaciones "se queda corta".

Pérez Iglesias, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha dado por hecho que este protocolo, anunciado la semana pasada por la EHU, ha sido elaborado "con la mejor voluntad".

No obstante, ha señalado que la elaboración de este documento y la consecución de los objetivos previstos requerirá de "tiempo", cuando en la actualidad, y desde hace meses, ya se están viviendo "situaciones difíciles" en la EHU, entre las que ha citado los mensajes intimidatorios a profesores que han criticado la "tibieza" del rectorado frente a las actitudes de grupos radicales, o los botes de humo lanzados por estos colectivos durante las movilizaciones por el 50º aniversario de la matanza del 3 de marzo.

Pérez ha destacado que los profesores a los que iban dirigidos estos mensajes han experimentado un importante grado de "desasosiego y preocupación", e incluso "temor" en algunos casos. En este sentido, ha lamentado que a la hora de anunciar la puesta en marcha de este protocolo se aluda a "unos problemas de convivencia", como si lo que ocurre en la EHU se limite a que ciertos grupos "se llevan mal".

"Esto no es así; el problema es que hay unos grupos que han adoptado actitudes violentas y que han difundido mensajes que en algunos casos han resultado intimidatorios", ha manifestado. Por ese motivo, ha lamentado que al anunciar este protocolo, desde el Rectorado "no se haga mención a los grupos que están generando esos problemas de convivencia".

"CARENCIAS" DEL RECTORADO

"Me parece que es quedarse muy cortos y que las personas que han recibido esos mensajes agradecerían, cuando menos, unas declaraciones que fueran más claras en relación con quienes están provocando esos problemas", ha añadido. Pérez ha criticado que por parte del Rectorado existe una "carencia" a la hora de responder a esta situación, y ha advertido de que "en tanto esa carencia no se subsane, las personas que se han sentido desamparadas, que han sufrido este desasosiego, seguirán sintiéndolo".

El consejero, en un primer momento, tampoco ha mencionado expresamente los grupos cuya identificación echa en falta por parte del Rectorado. "No he citado los grupos porque tengo dificultades para recordar las siglas. Llevo toda la vida en la Universidad y han pasado diferentes grupos con distintas siglas, y ahora ya estoy despistado", ha indicado, si bien posteriormente, ante las preguntas de los periodistas, ha apuntado a Ikasle Antolakunde Sozializta como uno de esos colectivos a los que se refería.

Pérez ha reconocido que "es muy difícil para un rector o una rectora acertar con la manera de abordar estas cuestiones", y ha recordado que, durante su mandato como rector de la EHU, también se vio ante "situaciones difíciles" y sus decisiones respecto a las mismas también fueron "criticadas".