Pérez Iglesias aplaude la decisión de Kutxa de mantener abierto el museo Eureka!

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha valorado de forma "muy positiva" y ha aplaudido la decisión adoptada este jueves por el Patronato Kutxa Fundazioa de mantener abierto y garantizar la continuidad de Eureka! Zientzia Museoa.

Del mismo modo, Pérez Iglesias ha reiterado su predisposición a colaborar con Kutxa Fundazioa y con otras instituciones concernidas en la búsqueda de una propuesta de actualización y, en su caso, redefinición del proyecto museístico.

En un comunicado, el consejero ha subrayado la idea de que, en una sociedad "abierta y democrática, la legitimación social de la ciencia necesita de una ciudadanía conocedora de su naturaleza y potencial, para lo que infraestructuras como Eureka! son de gran valor". Por ello, además de aplaudirla, también ha agradecido a Kutxa Fundazioa la decisión adoptada.