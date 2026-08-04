Permitido el baño en todas las playas de Bizkaia excepto en Toña

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BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas del litoral de Bizkaia tienen permitido el baño este martes, a excepción de la de Toña, donde ondea la bandera roja, según la información facilitada por Cruz Roja Bizkaia.

Laidatxu y Las Arenas, por su parte, lucen bandera amarilla, por lo que es preciso bañarse con precaución. El resto de los arenales vizcaínos tienen bandera verde y, por tanto, el baño es libre.

La temperatura media del agua en las playas de Bizkaia se sitúa este martes en torno a los 23 grados y la temperatura ambiente ronda los 25 grados. La bajamar se producirá a las 14.56 horas y la próxima pleamar está prevista para las 21.09 horas.