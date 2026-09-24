Los perros de más de ocho kilos podrán viajar en Metro Bilbao a partir del 15 de octubre con limitaciones horarias

Un perro y un gato de paseo - EUROPA PRESS

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

Los perros de más de 8 kilos podrán viajar en Metro Bilbao a partir del próximo 15 de octubre con limitaciones horarias. La modificación del artículo 18 de las Condiciones Generales de Contratación del suburbano ha sido definitivamente aprobada, un requisito indispensable para poder aplicar el cambio.

Según ha informado el suburbano, afronta ahora las adaptaciones necesarias para facultar un acceso que, en cualquier caso, conllevará restricciones para garantizar un equilibrio en la convivencia de estos animales con el resto de la clientela.

La principal limitación afecta al horario, ya que los canes no podrán utilizar el metro en las horas punta de los días laborables (entre las 7.00 y las 10.00 horas, de 13.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas). Tampoco podrán hacerlo en el horario nocturno de viernes y sábados, ni en circunstancias de aglomeración o movilidad excepcional (partidos en San Mamés, Aste Nagusia, Santo Tomás...). Estas restricciones afectan al conjunto del viaje, por lo que éste deberá comenzar y acabar siempre dentro del horario permitido.

No son los únicos requisitos, ya que los canes de más de 8 kilos deberán viajar con bozal y una correa no extensible que no supere los 50 centímetros de longitud. Tampoco podrán ocupar asiento ni viajar en el primer o el último coche de cada tren, al estar reservados éstos para personas de movilidad reducida y sillas de bebé.

Además, quienes viajen con perros de grandes dimensiones no podrán imponer su presencia al resto del pasaje que se pueda sentir atemorizado y tendrán que trasladarse a otra zona habilitada en tal caso. En lo que al acceso a las instalaciones se refiere, los perros de más de 8 kilos no podrán utilizar las escaleras mecánicas ni los pasillos rodantes. Sí podrán hacer uso de los ascensores, pero respetando el orden de prioridad habitual y siempre que no generen molestias al resto de ocupantes.

Asimismo, sus responsables deberán extremar la precaución en las zonas de validación y en cualquier área de apertura o cierre de puertas, como la boca de la propia estación o la entrada a los trenes.

La modificación de la normativa interna de Metro Bilbao permitirá a las personas ir acompañadas de un único animal (perro, gato, hurón u otros pequeños animales de compañía), siempre que viaje en las condiciones idóneas y no resulte molesto ni peligroso.

En este sentido, se mantiene prohibido el acceso a perros de razas consideradas potencialmente peligrosas por la legislación vigente, así como a cualquier otro animal de carácter exótico (reptiles, arañas, insectos...). Las nuevas condiciones no aplican a los perros de asistencia ni a los de menos de 8 kilos, que seguirán viajando como hasta la fecha.

Metro Bilbao trabaja ahora en las adaptaciones necesarias para facilitar el acceso de los canes de más de 8 kilos a partir del 15 de octubre, un nuevo escenario en línea con la evolución normativa y social tendente a una mayor aceptación de los animales de compañía en ámbitos antes restringidos.

Este cambio obligará, entre otras cuestiones, a modificar la señalética de las 42 estaciones de la red y sus correspondientes accesos: actualización de las prohibiciones, de los pictogramas, y de los carteles de avisos ubicados en andenes, vestíbulos, ascensores, escaleras mecánicas y exteriores.

Además, Metro Bilbao editará un folleto informativo para general conocimiento de las nuevas condiciones entre la clientela, máxime en un escenario de gran demanda y máximos históricos en cuanto a número de validaciones.