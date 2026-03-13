'PIAF! The Show', El Espectáculo Que Celebra El 110 Aniversario De Édith Piaf, Llega El Día 21 A San Sebastián
SAN SEBASTIÁN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
'Piaf! The Show', el espectáculo que celebra el 110 aniversario de la icónica cantante francesa Édith Piaf, llegará el próximo sábado 21 al Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián para después continuar de gira por Zaragoza (Teatro Principal, 22 de marzo) y Madrid (Teatro La Latina, 23 de marzo).
Según han explicado desde la organización del espectáculo, 'Piaf! The Show' se acerca a la historia de Édith Piaf, una "leyenda" de la cultura francesa, famosa por canciones como 'La Vie en rose', 'Non, je ne regrette rien', 'Hymne à l'amour' o 'La Foule'.
El montaje está dirigido por Gil Marsalla e interpretado por Nathalie Lermitte, cantante francesa que "ha logrado cautivar a público de todo el mundo con su forma de capturar el espíritu y arte de Piaf". Durante el espectáculo, además, está acompañada por cuatro músicos: un pianista, un acordeonista, batería y percusionista, y un contrabajista.
El show, que acumula más de 1.000 representaciones en más de 50 países y un millón de espectadores, "es una ocasión única para sumergirse en el emocionante universo de Piaf, viajar a través de la música y la escenografía, y 'teletransportarse' tanto a las bohemias calles de Montmartre como a la célebre Sala Olympia del París de mediados del siglo XX", han destacado.