El pianista Amaro Freitas y New Jazz Underground tocarán en el escenario del Europa del Festival de Jazz de Vitoria

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VITORIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los artista Amaro Freitas, New Jazz Underground, Iosu Izaguirre, Kris Davis, Riley Mulherkar e Isaiah Collier forman el cartel de los conciertos que se desarrollarán en el Palacio de Congresos Europa dentro de la 49 edición del Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, que se celebrará del 13 al 18 de julio.

Según ha destacado la organización en un comunicado, una programación que mezcla "juventud, virtuosismo y creatividad" en la nueva edición de Jazz en el Europa que completa el cartel del evento en este año.

El trío del joven y consolidado pianista brasileño Amaro Freitas será el encargado de inaugurar la sección. Con una floreciente carrera internacional, el músico de Pernambuco acumula reconocimientos de la crítica por su innovación jazzística.

Freitas estará acompañado por el contrabajista Sidiel Vieira y el baterista Rodrigo Digão Braz para ofrecer una "actuación envolvente que fusiona ritmos afrobrasileños, improvisación y una profunda espiritualidad musical".

El martes tocará otro trío, los estadounidenses New Jazz Underground, considerado como "un colectivo ultracreativo que va camino de ser un grupo referente más allá del jazz". El saxofonista Abdias Armenteros, el bajista Sebastian Rios y el baterista TJ Reddick han sido aclamados como algunos de los jóvenes artistas más prometedores del jazz. El grupo lanzará en mayo su álbum de estudio debut, 'Hoodies' y Vitoria-Gasteiz será uno de los primeros escenarios europeos donde lo estrenarán.

El contrabajista alavés Iosu Izaguirre presentará el miércoles su segundo disco 'Ilusio'. Tras su homenaje a Charles Mingus, Izaguirre aborda, en este trabajo, el jazz desde una visión aperturista, orgánica y emocional a través de unos arreglos que permiten que todos los músicos participen de la conversación y la enriquezcan. Su sexteto está formado por el trompetista Rubén Salvador, el saxofonista alto Pablo Ramos, el trombonista Asier Iturbe, el pianista Koldo Uriarte y el baterista Aitor Bravo.

El jueves 16, la pianista canadiense Kris Davis presentará su nuevo álbum 'Run the Gauntlet', en el que "mezcla con destreza composiciones estructuradas con improvisación espontánea" desde su papel de líder de un talentoso trío formado por el contrabajista Robert Hurst y el baterista Johnathan Blake.

Davis ofrecerá un recital que rinde homenaje a seis mujeres pianistas pioneras que han dejado una huella en su carrera como Geri Allen, Carla Bley, Renee Rosnes, Angélica Sánchez, Marilyn Crispell y Sylvie Courvoisier, que actuó en el escenario del Teatro Principal hace dos años.

PROTAGONISMO DE LA TROMPETA

El viernes 17, el público de 'Jazz en el Europa' tendrá oportunidad de vibrar con la música del trompetista Riley Mulherkar, nominado al 'Grammy' y que estará rodeado de Chris Pattishall al piano, Barry Stephenson al bajo y Jason Burger, a la batería. Mulherkar es miembro fundador del grupo The Westerlies, pero también desarrolla su proyecto personal desde hace dos años, cuando lanzó su álbum 'Riley', considerado por la crítica como "uno de los mejores discos debut en mucho tiempo".

La clausura de este ciclo, el sábado 18, será responsabilidad del precoz multinstrumentista de Chicago Isaiah Collier que recala en Vitoria-Gasteiz con su gira 'Collier plays Coltrane', un homenaje a John Coltrane en el centenario de su nacimiento.

En un año tan significativo, Collier recupera los temas del disco grabado en 2021 'Cosmic Transitions', donde ya dejó patente su admiración por Coltrane y por 'A love supreme', en formato de cuarteto. "Con un talento excepcional, proviene de una familia de músicos, es un virtuoso en el sentido estricto de la palabra", ha destacado la organización.

HORARIOS Y ENTRADAS

'Jazz en el Europa' se desarrollará del lunes 13 de julio al sábado 18 de julio en el Auditorio María de Maeztu del Palacio de Congresos Europa, ubicado en la Avenida de Gasteiz, y acogerá una selecta representación de las nuevas tendencias y sonidos del jazz actual.

El lunes 13 y el martes 14 los conciertos comenzarán a las 20.30 horas, mientras que del miércoles 15 al sábado 18, el horario se adelantará a las 17.30, para dar oportunidad al público de asistir a las dobles sesiones del polideportivo de Mendizorrotza.

A partir de este viernes se podrán adquirir las entradas y abonos para los conciertos de 'Jazz en el Europa' de esta 49 edición en www.jazzvitoria.com. El precio de las entradas es de 20 euros y el abono para los seis conciertos tiene un precio de 85 euros.