El pianista Mikhail Pletnev ofrece este viernes un recital en el Auditorio Kursaal de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mikhail Pletnev, una de las grandes figuras internacionales del piano, ofrece este viernes un recital en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, dentro de la temporada clásica de Kursaal Eszena, en el que "trazará un recorrido que va del equilibrio arquitectónico del barroco al intimismo poético del romanticismo nórdico".

El pianista interpretará en el concierto obras de Bach, Schumann y Grieg. Las entradas para este concierto se pueden adquirir en la web del Kursaal o en las taquillas del Palacio de Congresos donostiarra.

Desde Kursaal Eszena han señalado que Mikhail Pletnev es uno de los artistas "más respetados e influyentes de nuestra era". Nacido en 1957, demostró un "talento prodigioso" a una edad temprana, ya que ingresó en el Conservatorio de Moscú a los 13 años. Con 21 años, ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de Piano Chaikovski de 1978.

Las grabaciones de Pletnev han merecido numerosos premios, incluido un premio Grammy en 2005 por su propio arreglo de 'La Cenicienta' de Prokofiev, así como nominaciones por los 'Estudios sinfónicos' de Schumann (2004) y los 'Conciertos para piano n.º 3' de Rachmaninoff y Prokofiev (2003), todos ellos en el sello Deutsche Grammophon.

En 1990, Pletnev fundó la Orquesta Nacional Rusa, la primera orquesta independiente de la historia de Rusia. Bajo su dirección, hasta 2020, cuando Pletnev abandonó Rusia, la RNO alcanzó el reconocimiento como una de las grandes orquestas del mundo.

En 2022, tras establecerse en Suiza, Pletnev "renovó su compromiso con la libertad artística" con la fundación de la Orquesta Internacional Rachmaninoff, que lleva el nombre del célebre pianista, director y compositor ruso.

Pletnev también es célebre como compositor, con una extensa obra para orquesta, voz e instrumentos solistas, entre los que se incluyen conciertos para viola, violín y trompeta.