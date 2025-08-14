La pianista Mitsuko Uchida abordará al último Beethoven en su recital de la Quincena Musical en el Victoria Eugenia

SAN SEBASTIÁN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pianista japonesa Mitsuko Uchida regresará el próximo lunes a la Quincena Musical de San Sebastián para ofrecer una recital en solitario en el teatro Victoria Eugenia dedicado íntegramente a la música para piano de Ludwig van Beethoven, concretamente, a sus tres últimas sonatas para piano.

Mitsuko Uchida es conocida como una intérprete "sin igual" de las obras de Mozart, Schubert, Schumann y Beethoven. Nació en las afuera de Tokio en 1948, pero a los 12 años su padre, un diplomático, fue enviado a Viena y allí comenzó su verdadera vida musical. Uchida comenzó a tomar clases de piano con el célebre y riguroso Richard Hauser y a los 14 años ofreció su primer recital, según han explicado desde el Festival clásico donostiarra.

Uchida permanecería en Viena durante otros diez años, pero al final de ese periodo ya era económicamente independiente gracias a sus conciertos y a los 26 años de edad se mudó a Londres. Allí hizo amigos en el mundo de la música, entre ellos, el director Charles Mackerras, quien encontró en ella a "la compañera ideal en su exploración en torno a Mozart", un autor que ha marcado decisivamente la carrera de la pianista japonesa.

También forjó asociaciones con otros directores, en particular Kurt Sanderling, con quien grabó un ciclo de conciertos de Beethoven, y Pierre Boulez, quien dirigió su grabación del Concierto para piano de Schoenberg con la Orquesta de Cleveland en 2001.

Desde entonces, Uchida ha disfrutado de una relación muy estrecha con las orquestas más destacadas del mundo, incluidas la Filarmónica de Berlín, la Orquesta del Royal Concertgebouw de Ámsterdam, la Sinfónica de Radio Bávara, Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Filarmónica de Londres y, en Estados Unidos, la Sinfónica de Chicago y la Orquesta de Cleveland, con la que ha actuado más de cien veces.

Entre los directores con los que ha trabajado estrechamente están Bernard Haitink, Simon Rattle, Riccardo Muti, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, Andris Nelsons, Gustavo Dudamel y Mariss Jansons. Además, ha recibido numerosos galardones, incluidos dos Grammys.

Se trata de la tercera vez que actuará en la Quincena Musical tras su debut en el festival en el 2021 con un recital en solitario dedicado en su integridad a la música de Schubert. La artista japonesa regresó al festival en 2023, para un recital a cuatro manos junto al pianista Jonathan Biss. Su recital en la Quincena Musical de este año estará dedicado íntegramente a la música para piano de Ludwig van Beethoven (1770-1827).