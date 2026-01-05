Piden precaución en una decena de puertos de montaña alaveses por presencia de hielo en la calzada

Archivo - Carretera cubierta de nieve en Altube (archivo) - Europa Press - Archivo

VITORIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento vasco de Seguridad pide precaución a los conductores que circulen este lunes por la noche por una decena de puertos de montaña alaveses por la presencia de hielo en la calzada.

Pasadas las nuev y media de la noche hay que conducir con cuidado por carreteras heladas al paso de los altos de Altube, Azazeta, Barrerilla, Bernedo, Vitoria, Salinas, Herrera (en este caso con presencia también de nieve), Kurtzeta, Opakua, Ordeña y Zaldiaran.

El Gobierno Vasco activará el Plan de Vialidad Invernal en fase Operativa desde las tres de la madrugada de este martes, de manera preventiva, debido a la activación del aviso amarillo por riesgo de nieve, con cotas que podrían descender hasta los 200 metros de altitud. Se esperan, además, precipitaciones débiles, localmente moderadas, más probables en el oeste y durante la primera mitad del día.