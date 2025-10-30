Las piscinas cubiertas de Mendizorrotza registran más de 10.500 accesos en el horario ampliado

VITORIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del horario de las piscinas cubiertas del Complejo Deportivo Mendizorrotza ha tenido "una excelente acogida" entre las personas abonadas a las instalaciones municipales, ya que durante el primer año, exceptuando el cierre de verano por labores de mantenimiento, se han registrado 10.617 accesos a las piletas cubiertas en el tramo comprendido entre las 6.00 y las 8.00 horas.

En una nota, la concejala de Deporte, Ana López de Uralde, ha destacado unos "datos muy positivos que confirman el acierto de ampliar en dos horas el horario de acceso". "Con esta medida, que adoptamos desde el Servicio de Deporte, fomentamos la práctica deportiva y facilitamos que las personas abonadas a las instalaciones municipales puedan entrenar y nadar a primera hora de la mañana durante los días laborables, y la respuesta ha sido excelente", ha valorado.

Durante el primer año, 4.798 personas han acudido a las piscinas entre las 6.00 y las 7.00 horas para practicar natación. En el tramo siguiente, de 7.00 a 8.00 horas, la afluencia ha sido aún mayor, con 5.832 usuarios y usuarias.

El horario ampliado de las piscinas cubiertas del Complejo Deportivo Mendizorrotza se mantiene y permanecerán abiertas de 6 de la mañana a 21.30 horas, de lunes a viernes; y de 8.00 a 21.30 horas los sábados, domingos y festivos. Únicamente las personas abonadas a las instalaciones municipales pueden utilizar la piscina cubierta olímpica y la de iniciación entre las 6.00 y las 8.00 horas.

Asimismo, Kirol Club ha ampliado su horario de apertura, de modo que las personas socias del servicio deportivo pueden acceder a las instalaciones desde las 7.00 horas.

Por su parte, el servicio de hostelería del Edificio Social de Mendizorrotza ha modificado su horario tras la finalización de la temporada de verano. Desde este mes, abre de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Los sábados el horario de apertura es de 9.00 a 21.00 horas, mientras que los domingos permanecerá cerrado, excepto los días en que se celebren competiciones o el Deportivo Alavés juegue en Mendizorroza.