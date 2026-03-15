La pista de hielo del BAKH en Vitoria incorporará una segunda plataforma adaptada para mejorar la accesibilidad

Pista de hielo de BAKH - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La pista de hielo de Baskonia Alavés Kirol Hiria, en Vitoria, incorporará una segunda plataforma adaptada con el objetivo de ponerla a disposición de las personas usuarias de los programas municipales que requieran su uso, tras un acuerdo entre el Servicio Municipal de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria y Fundación Vital Fundazioa.

Según ha informado el consistorio, la instalación actual dispone de una única plataforma adaptada que, debido a la demanda existente por parte de varios centros escolares, en ocasiones debe ser compartida, con lo que la ampliación de la dotación con una segunda plataforma facilitará la accesibilidad universal, la inclusión y la no discriminación de todas las personas usuarias de la instalación.

La principal demanda procede del alumnado que participa en el programa municipal 'Hirian hezi' de actividades educativas, así como en los programas de Iniciación al patinaje sobre hielo y Multideporte sobre hielo. No obstante, la plataforma también estará disponible para su utilización durante las sesiones públicas, han detallad.

En relación con la campaña escolar de la pista de hielo correspondiente al curso 2025-2026, el uso de la plataforma ha sido solicitado por cinco centros educativos, con un total de ocho participantes, si bien en otras temporadas ha llegado a registrar más de veinte usos.

Esta plataforma resulta una herramienta indispensable para que el alumnado que utiliza silla de ruedas pueda participar en la actividad de forma inclusiva junto al resto de sus compañeros y compañeras de clase.