El Plan de Inversiones Transformacionales de Euskadi, con 1.000 millones, se detallará el 1 de octubre

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco - GOBIERNO VASCO - Archivo

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, ha remarcado la apuesta por impulsar la financiación de proyectos "viables" de empresas vascas porque solo mediante "empresas sólidas" se podrá "consolidar una economía robusta" y ha apuntado que el próximo 1 de octubre se presentará el Plan de Inversiones Transformacionales "Euskadi Eraldatuz 2030", una iniciativa elaborada para vehiculizar los 1.000 millones de recursos adicionales con los que se dotó al Instituto Vasco de Finanzas tras la puesta en marcha de la Alianza Financiera Vasca.

D' Anjou ha clausurado este lunes en Bilbao las XII Jornadas Financieras Deusto Business School-Deusto Business Alumni celebras en Bilbao, abiertas por el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, y que han incluido un coloquio con el presidente del Consejo de Deusto Business School, José Ignacio Goirigolzarri, sobre "Los retos económicos en un entorno de incertidumbre".

En la clausura de las jornadas, d'Anjou ha subrayado la necesidad de continuar explorando vías innovadoras para fomentar el crecimiento económico y, para ello, se debe contar con diversos instrumentos financieros que apoyen "de forma sólida" el ecosistema empresarial vasco.

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno mantiene un compromiso "firme y estratégico" con la financiación de las empresas. "El refuerzo de la competitividad del tejido empresarial requiere, de manera indispensable, la puesta a disposición de herramientas que permitan posicionar a nuestra economía como referente internacional", ha manifestado.

El consejero ha asegurado que el Gobierno Vasco ha implementado una "política activa" orientada a facilitar el acceso a la financiación de las empresas vascas y ha puesto como ejemplo de ello el Instituto Vasco de Finanzas.

Ha añadido que, al mismo tiempo, mira hacia el futuro, promoviendo la creación de nuevas empresas y apoyando el ecosistema emprendedor, "con especial atención a aquellos proyectos con potencial transformador".

"ECONOMÍA ROBUSTA"

Noël d' Anjou ha apuntado que el objetivo es continuar impulsando la financiación de proyectos "viables" pertenecientes a empresas vascas, ya que solo mediante "empresas sólidas, innovadoras y comprometidas con el territorio", se podrá "consolidar una economía robusta y preparada para los desafíos venideros".

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración público-privada en Euskadi y, por ello, se puso en marcha en marzo la Alianza Financiera Vasca. "Constituye un ejemplo claro de colaboración estratégica", ha señalado el consejero, que ha apuntado que el 1 de octubre se presentará el Plan de Inversiones Transformacionales "Euskadi Eraldatuz 2030".

"Euskadi Eraldatuz 2030" es el resultado del trabajo que desde la puesta en marcha de la Alianza Financiera Vasca se ha venido llevando a cabo entre diferentes departamentos del Gobierno vasco (Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Ciencia y Universidades, junto a Agricultura y Alimentación), así como con miembros de la propia Alianza y agentes externos y privados. Un Plan de Inversiones que va de la mano del Plan de Industria, presentado el pasado 11 de junio.

D'Anjou ha afirmado que el plan tiene como objetivo dotar al tejido empresarial vasco de nuevas herramientas que "le permitan fortalecer su competitividad, impulsando la innovación y la inversión en tecnología y en capital humano". De este modo, según ha añadido, buscan atraer y fidelizar el talento y los perfiles profesionales necesarios para afrontar con éxito los retos actuales.

El consejero ha asegurado que estas herramientas facilitarán la transformación digital y la descarbonización y también promoverán la apertura a nuevos mercados y "la ejecución de operaciones estratégicas de crecimiento, contribuyendo así a un desarrollo económico sostenible y dinámico".

Según ha recordado, la base de esta estrategia es la inversión pública, diseñada para movilizar la inversión privada en una proporción estimada de uno a tres en base al conocido informe Draghi.