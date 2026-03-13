El Plan de Vialidad Invernal se activará este sábado en fase de seguimiento e información por aviso amarillo por nieve

Archivo - Nieve - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco activará el Plan de Vialidad Invernal en "Fase de Seguimiento e Información" a partir de las 09.00 horas de este sábado, 14 de marzo, ante el aviso amarillo por riesgo de nieve.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este sábado y domingo el aviso amarillo por riesgo de nieve por debajo de 1.000 metros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Desde las 9.00 hasta las 24.00 horas de este sábado estará activado el aviso amarillo por riesgo de nieve. Según las previsiones, la cota de nieve irá en descenso situándose en torno a 1.000 metros a partir de la mañana. Se esperan chubascos débiles a moderados, más abundantes y frecuentes en la vertiente cantábrica, con espesores previstos de 0-3 cm a 1.000 metros.

El aviso amarillo por riesgo de nieve se volverá a activar desde las 00.00 hasta las 09.00 horas de este domingo. La cota de nieve se podría situar en torno a los 1.000 metros de madrugada, para ascender a 1.100-1.200 metros por la mañana y subir hasta 1.300-1.500 metros durante la segunda mitad del día.