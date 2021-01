Plataforma Apoyo Deporte Euskadi pide que se siga practicando deporte de forma "segura" mientras no haya confinamiento

Reclama soluciones para la práctica en municipios con incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500

BILBAO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Apoyo Deporte Euskadi ha pedido al Lehendakari, Iñigo Urkullu, y a los miembros del Plan de Protección Civil de Euskadi, que se siga practicando deporte de forma "segura" mientras no haya confinamiento. Además, han reclamado soluciones para la práctica en municipios con incidencia acumulada en los últimos 14 días superior a 500.

En un comunicado dirigido al Lehendakari del Gobierno Vasco y a los asesores del LABI, la plataforma recuerda las ocasiones en las que les ha instado a considerar que "el deporte es importante y que no es el problema sino parte de la solución", y lo ha argumentado "con decenas de estudios epidemiológicos, ejemplos de otros países y comunidades estatales".

Según apunta, en los últimos dos decretos 1/2021 y 4/2021 del Ejecutivo autónomo que regulan este tema "se aprecia claramente" que su visión del deporte "ha cambiado". "Se aprecia que ahora veis el deporte como parte de la solución y no el problema. La pena es que han hecho falta 10 meses de pandemia, la perdida de parte de salud y hábitos saludables que tanto esfuerzo (personal y económico) ha costado a nuestra sociedad y, en particular, a nuestro sector durante los últimos años", ha censurado.

A su juicio, se ha pagado "un precio alto de abandonos y distanciamiento de jóvenes, niñas y niños con sus prácticas deportivas habituales, el precio de ERTEs y despidos de técnicos deportivos y personal relacionado con el sector y la desaparición de entidades deportivas".

Para la Plataforma, con estos decretos, "se demuestra que se ha reconocido, por parte del Gobierno Vasco, que se ha cometido un error estos últimos meses, sobre todo desde el decreto del 6 de noviembre, con argumentos insostenibles como las vacaciones de navidad o la movilidad, o como el ultimo escuchado por un miembro del Gobierno Vasco "para evitar la movilidad y socialización de los padres de deportistas".

También han aludido a las manifestaciones del Ejecutivo al afirmar que sus decisiones "vienen dadas pensando en el equilibrio entre salud y economía, porque sin salud no hay economía y sin económica no hay salud". "Pues bien, estando de acuerdo en esta afirmación, creemos que se confunden una vez más con nuestro sector. No somos ocio, no se nos puede comparar con otros sectores como parece que nos están comparando", advierte.

Tras manifestar su coincidencia con el Gobierno en que "la educación debe ser esencial, la búsqueda de salud debe ser esencial, la búsqueda de mejora de la economía debe ser esencial y buscar la forma de que nunca paren, independientemente del índice de contagios de los municipios, sino regularlos para poder convivir en cada situación excepto cuando ya no quede más remedio que un confinamiento domiciliario", ha puntualizado que "ningún otro sector tiene en la misma balanza la educación, la salud y la economía, como es el caso del deporte". "Con el deporte, se suma salud, se suma educación y se suma economía en iguales proporciones", ha insistido.

Por ello, han pedido "coherencia con los criterios expuestos para tomar decisiones" y que, en base a esos criterios, se trate el deporte "como esencial" y se busquen soluciones para que "en municipios con índice IA14 (incidencia acumulada de nuevos casos en los últimos 14 días) superior a 500, se siga practicando deporte de forma controlada y segura, pero que, a no ser que sea necesario un confinamiento domiciliario no se pare nunca de generar salud, educación y economía a través del deporte".