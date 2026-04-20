La Plataforma de Turismo Inteligente de Álava inicia su despliegue en empresas y personal técnico

El proyecto entra ahora en una etapa de desarrollo e implantación de herramientas digitales - DFA

VITORIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral ha iniciado la fase de despliegue y activación de Aktibatu Araba, la Plataforma de Turismo Inteligente de Álava con la que pretende avanzar hacia un modelo de gestión turística "más inteligente y conectado", basado en el uso de datos para diseñar estrategias "más eficaces y sostenibles".

Así, tras una primera fase de análisis y definición, el proyecto entra ahora en una etapa de desarrollo e implantación de herramientas digitales, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

En esta nueva etapa, la Diputación está trabajando en varios ejes estratégicos de forma simultánea: la coordinación con equipos técnicos de la propia institución y las Cuadrillas; el despliegue de Aktibatu Araba como marco territorial para facilitar la activación del proyecto; la preparación de itinerarios y materiales para la incorporación de perfiles técnicos y empresas; y el avance de soluciones que forman parte del proyecto como la futura tarjeta turística y el sistema de inteligencia turística.

La diputada foral de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral, Cristina González, ha explicado que el desarrollo de la Plataforma de Turismo Inteligente de Álava "entra en una fase decisiva, porque el proyecto empieza a traducirse en herramientas y aplicaciones digitales concretas, y en una hoja de ruta de activación real para las personas, las instituciones y las empresas que van a utilizarlo en el territorio".

El objetivo --según ha indicado-- es que este instrumento "no se quede en una capa tecnológica o conceptual, sino que se convierta en una herramienta útil para mejorar la gestión turística, generar inteligencia compartida y facilitar la toma de decisiones tanto a los equipos técnicos como al tejido empresarial".

MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN

Entre las líneas de trabajo ya en marcha destaca también la definición de las primeras aplicaciones prácticas vinculadas al dato y la instalación de 'sensores' en algunos recursos turísticos del territorio, lo que permitirá trabajar con información compartida y agregada para mejorar la planificación, la gestión de recursos y el conocimiento del comportamiento de la demanda, es decir, de las personas viajeras que visiten a Álava por ocio o trabajo.

En el ámbito del enoturismo, el proyecto posibilitará avanzar en la obtención de indicadores relacionados con la afluencia y el movimiento de personas viajeras, tales como visitantes totales, ocupación instantánea, afluencia por franjas horarias, índice de estacionalidad, distribución espacial de la demanda, tiempo medio de permanencia, tiempos de espera o flujos entre distintos puntos y recursos turísticos.

Además, se está trabajando en aplicaciones vinculadas a recursos industriales, donde la información sobre afluencia y movimiento de visitantes se pondrá en relación con variables ligadas al estado físico del propio recurso y su mantenimiento, incorporando indicadores tanto de uso como de conservación.

Esta nueva etapa lleva aparejada la puesta en marcha de la Aktibatu, la guía digital para activar la Plataforma de Turismo Inteligente de Álava. Este es un espacio digital común de activación en el que se habilitarán los itinerarios formativos, materiales prácticos, 'webinars' y talleres dirigidos tanto a perfiles técnicos como a empresas turísticas.

El objetivo es acompañar a los futuros usuarios en su incorporación a la plataforma, reforzar su conocimiento sobre la misma y facilitar la capacitación necesaria para que puedan aprovechar las herramientas, datos y servicios que ofrece el proyecto.

El Departamento de Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral trabaja ya en el calendario de estos primeros hitos, con un foco inicial en técnicos de la propia institución y de las Cuadrillas, y con una segunda línea orientada a la incorporación progresiva de empresas al ecosistema.

La diputada foral ha afirmado que la transformación digital del turismo "solo tendrá sentido si conseguimos que las herramientas se adopten, se entiendan y generen valor real para el territorio".

Aktibatu Araba pretende avanzar hacia un modelo de destino turístico inteligente en Álava, con una herramienta que combina tecnología, datos, acompañamiento y aplicaciones concretas para mejorar la competitividad turística del territorio.

Este proceso continuará en mayo con un evento de presentación institucional en Vitoria-Gasteiz, que reunirá a agentes públicos y privados, y a profesionales del sector turístico de Álava, con el objetivo de dar a conocer todos los detalles del proyecto y afianzar su activación en el territorio.