La playa de Bakio es la imagen del cupón de la ONCE de este lunes, dentro de la serie 'Playas con bandera'

BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa de Bakio protagoniza la imagen del cupón de la ONCE de este lunes, dentro de la serie 'Playas con bandera' con la que la institución divulga las playas reconocidas con la mayor frecuencia con la clasificación de bandera azul en los últimos años.

En un comunicado, la ONCE ha detallado que cinco millones de cupones llevarán impreso este lunes la fotografía de la playa de Bakio. 'Playas con bandera' es una serie de cupones que ha dado comienzo en 2025 y se prolongará en los años siguientes, durante los meses de verano, ha informado.

Además, con esta iniciativa se pretende incidir "en la conservación de estos espacios naturales dedicados al ocio". La bandera azul reconoce la calidad de las playas por el buen estado del agua, el nivel de los servicios y la seguridad de los bañistas, según ha explicado la ONCE, un distintivo otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.