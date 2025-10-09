Las playas de Bizkaia alcanzan este verano 2,6 millones de visitas, un 41% más que el año pasado

Se triplican las atenciones por carabelas portuguesas y los rescates en el mar suben un 48%

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Bizkaia han registrado este verano 2,6 millones de visitantes, un 41% más que el año pasado, debido a que "el buen tiempo ha acompañado" al territorio, con 47 días soleados. Las playas de Arriatera-Atxabiribil y Ereaga han sido las más concurridas, según ha explicado la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa.

La Diputación vizcaína ha presentado este jueves el balance de la temporada de playas, según ha destacado, una de las mejores. En palabras de la responsable de Medio Natural, "el buen tiempo nos ha acompañado y eso se ha notado".

En concreto, ha habido 47 jornadas de sol, 15 más que en el verano de 2024, lo que se ha traducido en "un incremento muy importante" de la afluencia a las playas, que alcanza los 2,6 millones de visitantes (un 41% más frente a los 1.839.101 registrados el verano pasado).

Las playas más concurridas esta temporada han sido de nuevo Arriatera-Atxabiribil y Ereaga y, entre los motivos principales para elegir playa, destaca la cercanía (34,4%).

Otro de los datos destacados de la temporada es la temperatura "especialmente agradable" del agua, con una media de 21,46 grados, lo que supone un aumento de 0,8 grados respecto a la media del año anterior (20,6).

La playa de Arriatera-Atxabiribil ha sido la que más ha mostrado banderas rojas (84 días), mientras que la playa de Las Arenas ha destacado en el caso de banderas verdes.

A lo largo de la temporada, el equipo de Prevención de Accidentes, Socorrismo y Asistencia, conformado por 154 socorristas acuáticos y otras 15 personas en labores de coordinación, ha realizado más de 2.200 intervenciones. Como es habitual, la mayor parte de los casos atendidos están relacionados con heridas (1.206), seguido de las caídas (464) y las picaduras de sabirón (225).

Siguiendo la tendencia descendente desde 2023, el número de picaduras de medusa se ha reducido de las 85 del pasado verano a las 36 de este. No obstante, ha habido un incremento de las asistencias relacionadas con picaduras de carabelas portuguesas, al pasar de las 29 a las 92.

Además, ha habido un aumento de los rescates practicados en el mar por el personal de socorrismo, que se han elevado desde los 172 rescates en 2024 a los 256 registrados esta temporada. De ellos, 50 han sido por cansancio, 198 por corrientes de agua y ocho por otros motivos.

La gran mayoría de las asistencias han atendidas en el puesto de socorro y solo en 122 casos ha sido preciso el traslado a un centro sanitario (frente a los 111 en 2024).

RÉCORD EN EL SERVICIO DE BAÑO ASISTIDO

Otro de los datos destacados por la Diputacion es el nuevo "récord" del servicio de baño asistido, que ha contado con 4.436 personas usuarias, un 23% más que el 2024. Este incremento se debe principalmente al mayor número de personas que han acudido a modo de particular, que pasan de 1.608 la temporada pasada a las 2.363 de 2025, y superan a las 2.073 personas procedentes de residencias y asociaciones.

Como viene sucediendo los últimos años, las playas en las que este servicio ha registrado un mayor uso son La Arena (1.143 personas usuarias), Ereaga (1.075 personas usuarias) y Gorliz (879).

La diputada también ha destacado la progresiva reducción en el uso del coche como medio de transporte para acudir a las playas. En concreto, según los datos de la encuesta que se realiza anualmente, este año el 44,9% de las personas había optado por este medio, frente al 45,4% en 2024 y al 48,4% en 2023. Por su parte, el 13,9% de las personas acude andando y un 10,1% en bicicleta, el doble que hace un año (5%).

Por otro lado, durante los cuatro meses de temporada, el servicio de limpieza de las playas ha recogido 665.780 kilos de residuos, de los cuales la mayor parte (495.360 kilos) procede de los desechos que han dejado las mareas en la orilla.

Otros 118.560 kilos proceden de lo que las personas usuarias han depositado en las papeleras verdes y 51.860 kilos de lo recogido en las papeleras amarillas dispuestas en las entradas de los arenales.

Este año destaca el aumento en un 10% con respecto al año pasado de la cantidad recogida de envases, en detrimento de la fracción recogida en las papeleras verdes, y también el incremento de residuos procedentes del corte de orilla por las mareas vivas en septiembre.

Asimismo, dentro de la iniciativa de recogida de juguetes y sus residuos en las playas de Plentzia, Gorliz y Arriatera-Atxabiribil, así como La Arena e Isuntza, se han almacenado 41,5 kilos de juguetes de plástico, de los cuales 35,5 kilos se han donado a Koopera para su reutilización.

MEJOR VALORADAS

Según la encuesta anual que realiza la Diputación, los usuarios han otorgado una nota de 8,45 puntos de 10 a las playas (era de 8,36 en 2024). Las playas mejor valoradas son Karraspio (9,86), Arrigorri (9,78) e Isuntza (9,51).

En general, el Servicio de Prevención de Accidentes, Socorrismo y Asistencia es, un año más, el que mayor nota recibe, un 9,94. La seguridad en las playas logra un 9,25, el servicio de limpieza y conservación medioambiental de los arenales un 8,82 y los servicios y equipamientos un 8,54.