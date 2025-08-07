Las playas vascas registran dos casos de picaduras de carabela portuguesa este miércoles

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las playas vizcaínas registraron este pasado miércoles, 6 de agosto, dos casos de picaduras de carabela portuguesa, uno de ellos en el litoral vizcaíno y otro en el guipuzcoano, según los datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

Una de las personas afectadas se puso en contacto con el Servicio de Emergencias de Osakidetza para precisar atención sanitaria y fue atendida en el mismo lugar de la incidencia sin necesitar traslado.

Según ha recordado, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, a través de su Dirección de Salud Pública, dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.

Los servicios de salvamento y socorrismo informan a Salud Pública mediante aviso a SOS Deiak del avistamiento de las medusas y se aplican diversas medidas que pueden ir cambiando en función de la situación.

En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas aunque estén en la arena, ha explicado el Departamento.

En caso de que se produzca una picadura, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascarse ni frotar la zona, limpiar la zona con agua de mar y "nunca con agua dulce", quitar los restos con una pinza y "no con la mano a no ser que uses guantes", y aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos sobre la zona.