Las playas vascas registraron este miércoles un único caso de picadura de carabela portuguesa

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El litoral vasco registró este miércoles, 13 de agosto, un único caso de picadura de carabela portuguesa, que se produjo en la playa vizcaína de La Arena y que no precisó atención sanitaria por el Servicio de Emergencias de Osakidetza, según ha informado el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
A través de su Dirección de Salud Pública, el Ejecutivo dispone de un protocolo de actuación ante la aparición de medusas y, concretamente, ante la aparición de la carabela portuguesa, especialmente para informar a la ciudadanía y prevenir posibles incidencias.
En general, se recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y "no tocarlas, aunque estén en la arena", ha recordado Salud.
En caso de sufrir la picadura de una medusa o una carabela portuguesa, se aconseja acudir rápidamente al puesto de socorro, no rascar ni frotar la zona, limpiarla con agua de mar (nunca con agua dulce), quitar los restos con una pinza (no con la mano a no ser que se usen guantes) y aplicar frío o hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos.