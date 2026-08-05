Las playas vizcaínas de Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil ondean la bandera roja por la presencia de medusas

Carabela portuguesa en una playa - EUROPA PRESS

BILBAO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral vizcaíno presenta este miércoles bandera roja, que indica baño prohibido, en las playas de Toña, Barinatxe y Arriatera-Atxabiribil, en los dos últimos casos por la presencia de medusas, según la información de Cruz Roja Bizkaia.

Además, los arenales de La Arena, Las Arenas y Bakio ondean la bandera amarilla, por lo que es preciso bañarse con precaución. El resto de las playas de Bizkaia cuenta con bandera roja, por lo que el baño es libre.

La temperatura del agua es de 23 grados y la temperatura ambiente media ronda los 21 grados. La pleamar será a las 15.37 horas y la próxima pleamar a las 21.54 horas.