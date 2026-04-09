La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria acoge la muestra fotográfica 'Zubia', en el marco de las jornadas 'En el Foco'

Exposición fotográfica ‘Zubia’ - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza de la Virgen Blanca de Vitoria acoge la exposición fotográfica 'Zubia', compuesta por 22 instantáneas a color que retratan la ruta migratoria en la frontera natural del río Bidasoa y reflejan la realidad de la ruta migratoria y las vivencias de las personas migrantes, poniendo de relieve "cómo las fronteras pueden convertirse en barreras selectivas que afectan de manera desigual según el origen o el color de piel".

La muestra, que se podrá visitar hasta el próximo 9 de mayo, cuenta con una visita guiada el próximo lunes, a las 11.30 horas, de mano de su autor, el fotógrafo donostiarra Javi Julio, en un acto que participará Alpha Keita, uno de los protagonistas de las imágenes.

Esta actividad dará inicio a la séptima edición de las jornadas 'En el Foco', que este año se desarrollan bajo el título 'Resistir en un mundo herido'. El ciclo está organizado por el Servicio Municipal de Cooperación al Desarrollo con la colaboración del Servicio de Participación Ciudadana.

La concejala de Cooperación al Desarrollo, Ana López de Uralde, ha recordado que el objetivo de esta cita es "sensibilizar a la ciudadanía vitoriana sobre los Derechos Humanos en su dimensión internacional". En esta ocasión, las actividades programadas hasta el 23 de abril permitirán poner el foco en algunos conflictos internacionales, especialmente en la crisis en Oriente Medio y en el papel de la sociedad civil ante estas situaciones.

El fotógrafo documental y realizador donostiarra Javi Julio (1978), autor de la exposición 'Zubia', reside en Irán y desarrolla desde hace más de una década proyectos documentales de largo recorrido, combinados con colaboraciones en medios de comunicación como The Guardian, El País, 5W, Euronews y Gara.

En los últimos años ha centrado su trabajo en la documentación de las rutas migratorias hacia Europa, con trabajos realizados en lugares como Grecia, Túnez, Jordania y el Mediterráneo central.

En 2021, estrenó su primer largometraje documental, 'Aita Mari', que narra la transformación de un antiguo atunero vasco en barco de rescate de personas migrantes y acompaña a su tripulación en su primera misión en el Mediterráneo central. Actualmente, documenta la ruta migratoria del Bidasoa y el contexto social y judicial que la rodea.

PROGRAMACIÓN

Las actividades programadas serán gratuitas y se celebrarán en el Palacio de Congresos Europa. La primera conferencia será el lunes 13 de abril, a las 19.00 horas, bajo el título 'Catástrofe humanitaria en Gaza' y correrá a cargo de Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras.

El martes 14, a la misma hora, Ignacio Álvarez-Ossorio ofrecerá la ponencia 'El futuro de Gaza y la reconfiguración de Oriente Medio'. El miércoles 15 será el turno de la periodista Ane Irazabal, que analizará la respuesta de Europa ante el conflicto.

Un día después, a las 18.30 horas, se abordarán las luchas de las mujeres en Oriente Medio en un encuentro que contará con la participación de especialistas como Razan Malash y Ryma Sheermohammadi, dinamizado por Mikel Reparaz.

El ciclo de conferencias se cerrará el jueves 23 de abril con la intervención de Nuria Tesón, corresponsal senior en Oriente Medio, que ofrecerá, a las 18.30 horas, la conferencia 'De Gaza a Irán: geopolítica y violencia contra las mujeres'.

Asimismo, el jueves 16 de abril, a las 17.30 horas, los cines Florida acogerán un cinefórum en torno a la película 'Faisaien Irla', centrado en la realidad de la frontera del Bidasoa.