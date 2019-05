El plazo de inscripción para participar en el concurso Pop-Rock Villa de Bilbao finaliza este domingo

Publicado 30/04/2019 18:27:15 CET

El plazo de inscripción para la 31 edición del concurso Pop-Rock Villa de Bilbao finalizará este domingo, 5 de mayo, y repartirá un total de 22.900 euros en premios. Las bandas interesadas en participar pueden inscribirse en la web municipal del Ayuntamiento de Bilbao.

El certamen pretende, según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao a través de un comunicado, apoyar el trabajo de bandas jóvenes no profesionales y "difundir su talento", brindándoles la oportunidad de compartir escenario con otras bandas estatales e internacionales, al tiempo que ofrece al público, de manera gratuita, la posibilidad de escuchar en directo las propuestas más novedosas.

El concurso cuenta con tres modalidades musicales. La primera, denominada Urban, ofrece rap o hip hop, trap, reggae, dancehall, afrotrap, afrobeat, funk, soul, R&B, jazz contemporáneo, trip hop, grime, electropical, chip music, 8-bit, electrónica, ambient, industrial, electrocumbia, dub, hardstyle, house, breakbeat, disco, techno, trance, minimal, drum'n'bass, electro y otras combinaciones.

En la categoría de Metal se incluyen Heavy, rock duro, power, thrash, speed, death, grind, black, doom, gótico, industrial, A.O.R., hardcore, nu metal, rap metálico, metal alternativo y otras combinaciones.

Por último, la modalidad de Pop-Rock ofrece tanto pop-rock como rock, experimental, psicodelia, instrumental, math, post rock, art rock, rock and roll, rhythm&blues, folk rock, americana, hard rock, stoner, garage, noise, hard core, punk rock, ska-reggae, emo, alternativo, indie, pop, tecno pop, power pop y otras combinaciones.

INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS

Las bandas interesadas en participar pueden presentar su propuesta hasta el 5 de mayo en la web municipal del Ayuntamiento de la capital vizcaína. Las bandas o solistas deberán estar integradas por jóvenes de entre 18 y 35 años y cuando las formaciones sean de dos o más personas, sólo una de ellas podrá ser mayor de 35 años.

Para participar, los grupos deberán cumplimentar un formulario online y adjuntar tres temas musicales en formato mp3, ogg o wma;

una fotografía en formato jpg, bmp o png; el historial del grupo en formato doc, docx, odt o pdf; los perfiles de redes sociales de la banda, en Facebook, Twitter, Instagram, etc.; y un enlace a un vídeo no editado, ya sea de un directo o de un ensayo, del grupo tocando en directo, no en formato videoclip.

Del mismo modo, es necesario que las bandas cumplan los requisitos de no haber obtenido el primer premio en alguna de las ediciones anteriores del Concurso, en cualquiera de las modalidades, y presentar temas originales. En caso de que así lo requiera la organización, habrán de demostrar su autoría.

JURADO Y PREMIOS

En esta trigésimo primera edición, el importe total de los premios se mantiene y llega a 22.900 euros. En cada una de las categorías se entregarán tres premios, dotados con un total de 4.000 euros para la banda o el solista ganador, 2.000 euros para el segundo finalista y un monto de 1.300 euros para el tercer finalista.

Además, existe un premio más de 1.000 euros, que el jurado concederá a una banda o solista de Bizkaia y junto con ello el concurso entregará otros galardones como el Premio "Villa de Bilbao" al mejor grupo de Bilbao/Bizkaia, que dará derecho a una actuación en la sala Bilborock durante 2020.

Otro de los reconocimientos será el Premio "Bilborock" a la banda destacada de Bizkaia, que ofrece al ganador 100 horas en locales de ensayo.

Por su parte, el Premio "para el impulso y empoderamiento de la mujer en la música" ofrece como galardón cuatro talleres de formación organizados por mujeres en la industria de la música (MIM), 40 horas en locales de ensayo en Bilborock y un concierto presentación de la siguiente edición del concurso Pop-Rock Villa de Bilbao en alguno de los espacios previstos a tal efecto.

En el caso del Premio Aste Nagusia al mejor grupo de Bilbao/Bizkaia (Pop Rock o Metal), el reconocido contará con una actuación en Aste Nagusia 2020 dentro del escenario dedicado al Rock Local.

PREMIO "AZKENA ROCK FESTIVAL"

El Premio Azkena Rock Festival da derecho a una actuación en el Azkena Rock 2020 a "la banda destacada de Euskal Herria", mientras que el Premio "Resurrection Fest" concede una actuación en el Resurrection Fest a la banda destacada de metal.

Por su parte, el Premio Stereozona, permite la grabación de un videoclip a la banda elegida por Stereozona, mientras que el galardón

"Letamina", ofrece dos talleres de formación a medida.

El Premio Sarbide da derecho a la edición de 250 CD para las bandas ganadoras en cada categoría, el Shake, da derecho a un concierto en la sala Shake a la banda de rock elegida y el Kultura Live premia con un concierto en una sala de Kultura Live fuera de la provincia de origen de la propia banda y 400 euros en concepto de dietas.

El galardón Zarata Mondosonoro premia con una entrevista en Zarata Mondosonoro y la difusión en las redes sociales y, por último, el Premio FNAC da derecho a un concierto semiacústico a la banda más votada por el jurado.

Además, en función de su procedencia, los participantes percibirán una compensación económica para los gastos de desplazamiento, según ha indicado el propio Ayuntamiento de Bilbao.