Alonso reclama a Urkullu "hechos" y dar "un paso atrás" en su camino de división si quiere la confianza del PP

Actualizado 20/09/2018 16:53:10 CET

Le augura "dos años difíciles" y dice que la moderación de la fiscalidad es condición para "cualquier entendimiento" con el PP en materia económica

VITORIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, "hechos" y dar "un paso atrás" en su camino de "división", si aspira a ganarse la confianza del PP. Tras augurar al Gobierno Vasco dos años difíciles", le ha advertido de que la moderación de la política fiscal es la condición para "cualquier entendimiento" con el PP en materia económica.

En su intervención en el pleno de política general, Alonso ha recordado que el PP ha colaborado estos dos años con el Gobierno Vasco a cambio de "estabilidad, moderación y reformas". Por ello, ha preguntado a Urkullu "a dónde quiere llevar a los vascos" con el nuevo estatus y le ha pedido que no convierta a los ciudadanos en "rehenes de sus obsesiones soberanistas".

El dirigente popular ha recordado, en su discurso, que ETA, en su despedida, defendía "materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional", una encomienda que es la que "guía los pasos de Bildu". "Y les arrastra a ustedes. Las bases acordadas con la izquierda abertzale para un nuevo estatuto son una indiscutible prueba de ello. La receta es vieja, acumulación de fuerzas independentistas y aislamiento de los no nacionalistas", ha manifestado.

"DAR UN PASO ATRÁS"

Por ello, ha pedido al lehendakari que "rectifique" y que "no vuelva a llevar a los vascos por el camino de la división, de la inestabilidad política y del empobrecimiento económico". "Le pido responsabilidad y sensatez. Le reclamo que se aleje de las posturas radicales", ha añadido.

Alfonso Alonso ha reiterado que no le quedan motivos para confiar en el lehendakari porque "cada día que pasa y mantiene su acuerdo con Bildu para liquidar el Estatuto, pone en juego la estabilidad" y acerca "un poco más al abismo" a Euskadi.

El líder del PP vasco ha señalado a Urkullu que ha dispuesto de "dos años de oportunidades con mayoría" y ha despreciado sus apoyos". "Hoy puede pensar que tiene más amigos que antes, porque está en pacto con Bildu y ha acordado también con Podemos en Madrid y con los separatistas de Cataluña, que tanto le inspiran. Puede que alguno de ellos le saque este año los presupuestos. Si es así, será malo para los vascos y para usted. Pero le auguro dos años difíciles. Si lo quiere evitar tiene que enmendarse a fondo, porque ya no basta con las palabras", ha apuntado.

Ante el "mantra de ensanchar los consensos" del lehendakari en torno al nuevo estatus, ha apuntado que su política de ensanchamiento se reduce "a que los demás se sumen a su pacto con Bildu". En este sentido, le ha preguntado si está "dispuesto a renunciar al derecho de autodeterminación" y a la consulta habilitante.

Alfonso Alonso ha pedido a Iñigo Urkullu que aclare si está dispuesto "a blandir su acuerdo con Bildu como un desafío al Estado si no se atienden sus exigencias". A su juicio, "los derechos históricos no son lo que pretende Urkullu" y ha destacado que, "constitucional y legalmente no existe más sujeto soberano que el pueblo español en su conjunto".

LEALTAD

Alonso cree que la lealtad es una palabra que al PNV "le queda grande" porque "solo les vale lo suyo", y ha defendido que la democracia se expresa en leyes y consiste también "en cumplir las leyes, iguales para todos". "Nos ha hablado de democracia plurinacional. ¿Eso qué es?, ¿una democracia de naciones?, ¿no somos ya una democracia de ciudadanos?", ha cuestionado.

El líder de los populares vascos ha reprochado la distinción que se hace en el nuevo estatus "entre ciudadanos y nacionales". "Unos vascos serán nacionales y otros seremos vecinos, y habrá un censo que nos señale. ¿No le parece peligroso?", ha preguntado.