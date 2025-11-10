El pleno de Getxo (Bizkaia) aprueba definitivamente el documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana-PGOU de Getxo ha sido aprobado este lunes, definitivamente, en un pleno extraordinario, con los votos a favor del Gobierno municipal (EAJ/PNV y PSE-EE) y el PP, y los votos contrarios de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. EH Bildu ha presentado una enmienda a la totalidad, que ha sido rechazada.

De esta forma, queda aprobado el marco estratégico que orientará el crecimiento de Getxo en las próximas décadas, "cuidando su entorno natural, su cohesión social y su identidad como municipio", según ha informado el consistorio.

El plan mantiene sus cuatro ejes estratégicos: la planificación de 4.471 nuevas viviendas (de ellas, 3.044 protegidas, dos de cada tres); 14 hectáreas para el impulso a la actividad empresarial de alto valor añadido y retención de talento; la preservación de Azkorri como activo natural de Getxo; así como la creación de nuevos parques, equipamientos y servicios de proximidad en 191.600 m2 de espacios libres, fomentando un Getxo "donde sea posible vivir, trabajar y disfrutar".

El plan culmina un largo proceso de reflexión, planificación y trabajo compartido, que ha abarcado más de una década y que ha implicado a distintas generaciones de representantes públicos, equipos técnicos y ciudadanía.

ALEGACIONES

Ha pasado por diferentes fases de información, exposición pública, recogida y resolución de alegaciones y ha incorporado propuestas ciudadanas, además de contar con todos los informes sectoriales favorables, incluyendo la Declaración Ambiental Estratégica del Gobierno Vasco y los informes de Costas, Seguridad Aérea, Carreteras y Ferrocarriles.

El plan aprobado reduce el suelo urbanizable respecto al plan anterior (clasifica como no urbanizables 2 millones de m2), desclasifica el que no es necesario y crea un pulmón verde para Getxo. Al mismo tiempo, reserva suelo suficiente para vivienda, especialmente protegida y en alquiler, en sectores como Tosu, Muru o Peña Santa Marina.

Desde el punto de vista del empleo, el PGOU abre un horizonte nuevo con Martiturri como polo de actividades innovadoras y productivas. Desde la perspectiva social, se atiende a "una demanda histórica": la ampliación de Fadura y las dotaciones deportivas, junto con 14 actuaciones para mejorar la accesibilidad urbana, abrir calles y resolver desniveles.

Por otro lado, incorpora once actuaciones integradas en suelo urbano y nueve planes especiales para zonas tan distintas como el Puerto Viejo, la plaza de la Estación o los entornos de Andra Mari. También prevé 50 actuaciones de dotación, de "cirugía urbana", para resolver déficits concretos sin grandes impactos.

AZKORRI

Además, se flexibilizan usos urbanos, se modernizan las condiciones de los edificios existentes y se amplían las posibilidades de conservación del patrimonio. Preserva Azkorri como activo natural; en Algorta apuesta por rehabilitar, densificar reforzar la vivienda asequible y protege el Puerto Viejo frente a la presión turística y especulativa. En Las Arenas, trata de mantener la calidad urbana "sin caer en la exclusión", según ha explicado el Consistorio.

Del mismo modo, incorpora nuevas zonas verdes, recupera espacios públicos y regula la reconversión de locales en vivienda con criterios sociales.

El concejal del Área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González, (EAJ/PNV), ha indicado que "con este plan no hablamos de ladrillo, hablamos de oportunidad, de permitir que nuestros jóvenes encuentren aquí su vivienda sin hipotecar el territorio ni su futuro, y Martiturri será también un espacio de oportunidad de empleo para los jóvenes de Getxo, vinculado a las infraestructuras de transporte y al tejido económico metropolitano".

En el ámbito de patrimonio, ha defendido que se favorece "más protección, pero también más herramientas para que los propietarios puedan rehabilitar y mantener sin perder valor". "Equilibra lo residencial, lo productivo y lo dotacional; protege el paisaje y el patrimonio; integra sostenibilidad, movilidad y cohesión social", ha abundado.

HABITABLE Y EQUILIBRADO

Según ha expresado, "no es el plan de un partido, sino el resultado de un esfuerzo colectivo que busca mantener a Getxo vivo, habitable y equilibrado", para añadir que no pretenden "venderlo como perfecto". "Somos conscientes de sus límites. Habrá que hacer modificaciones, revisar prioridades y mantener la vigilancia política y ciudadana, pero lo peor que podríamos hacer ahora sería volver a la parálisis, al esperemos un poco más", ha agregado.

Para el gobierno municipal, se trata del "mejor plan posible para el futuro de Getxo". "Un plan que no impone, sino que coordina; que no promete milagros, pero sí ofrece método y visión, sostenible e integrado, que mira al futuro con la humildad de saber que lo perfecto no existe, pero que lo necesario no puede seguir esperando", ha subrayado.

Por su parte, el PP ha indicado que "el voto de la ciudadanía al PP se ha trasladado a este nuevo plan, porque atiende demandas y propuestas vecinales". "Es un documento fruto del consenso y la participación, que ha incorporado muchas de nuestras propuestas. También incorpora las propuestas de Andra Mari Gure Lurra, las de la Parroquia de Trinitarios, plazas de aparcamiento, impulsa la creación de viviendas allá donde se puede construir, etc", ha valorado.

En sentido contrario, EH Bildu considera que el PGOU no aporta nuevos modelos de país, "no propone políticas eficaces de vivienda (fomenta la construcción masiva de vivienda, sobre todo vivienda libre y fuera de los núcleos urbanos), no responde a la problemática del éxodo juvenil, no muestra un compromiso valiente y real con el medio ambiente, no revitaliza los barrios y, sobre todo, no pone a la ciudadanía en el centro".

PROCESO DIALOGADO

El PSE-EE, tras destacar que ha sido un proceso "largo, exigente, dialogado y participado", ha subrayado que el "PGOU es un instrumento de rigor técnico y planificación moderna, mejora considerablemente el plan anterior, es un plan de consenso, y un proyecto de ciudad para los próximos 15 años, que pone el foco en las personas, la vivienda y la sostenibilidad". "Más oportunidad de vivienda en aquel suelo en el que es posible construir y damos un paso definitivo hacia el fututo. Getxo avanza", ha celebrado.

Por contra, Elkarrekin Podemos ha indicado que "no es un plan apoyado por la ciudadanía y no respalda la política de vivienda planteada, ya que Andra Mari estará cubierto de hormigón, urbanizado, sin vivienda protegida de alquiler".

"Con este plan será mayor la segregación social (con vivienda libre y protegida próxima y diferenciada), no regula el mercado de la vivienda, se construye más, pero los precios seguirán subiendo y siendo inaccesibles para la juventud, plantea una desprotección del patrimonio y menos espacios naturales, por lo que es un error histórico para este municipio", ha concluido.