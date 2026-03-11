El Pleno de las Juntas Generales de Álava solicita que "no se autorice la exaltación pública de la Dictadura Franquista"

Archivo - El pleno de las Juntas Generales de Álava - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA - Archivo

VITORIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Juntas Generales de Álava ha instado a la Diputación Foral a que, en el ejercicio de sus potestades y competencias, "no autorice la exhibición pública de elementos o menciones en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de estado de 1936 y de la dictadura franquista", en línea con lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

PNV, PSE y Elkarrekin Araba han secundado con sus votos el segundo punto de una enmienda de sustitución del Gobierno Foral a la iniciativa original transada por EH Bildu y Elkarrekin Araba, que ha contado también con la abstención de la coalición abertzale y la negativa del Partido Popular y Vox en el pleno ordinario de la cámara alavesa.

El procurador de EH Bildu Xabier Valdor ha solicitado que la Diputación Foral de Álava "utilice todos sus medios para evitar que se repitan concentraciones y manifestaciones fascistas en el territorio", como la acontecida por la Falange el pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz.

En este sentido, ha argumentado que hay precedentes claros en países europeos, como Alemania, Italia o Francia, que prohíben expresamente la exaltación del nazismo y del fascismo, y en su marco legal, "la libertad de expresión no ampara discursos de odio ni apología de ideologías genocidas".

"La dejadez de la aplicación de la ley permite estas concentraciones, a pesar de que generan riesgos evidentes para la ciudadanía y afectan gravemente a su bienestar y convivencia", ha añadido.

El portavoz de Elkarrekin Araba, David Rodríguez, se ha sumado a la propuesta para reclamar que la Diputación se oponga, "terminantemente y con todos los medios a su alcance", al uso de la plaza de la Provincia y de todos los espacios anexos al Palacio Foral y al monumento Bosque de luz, homenaje a las víctimas de la represión durante la dictadura franquista, para uso de actos de la Falange o cualquier otro grupo o partido fascista.

Rodríguez ha demandado el estricto cumplimiento de la Ley 9/2023 de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi en respuesta a solicitudes de actos en el espacio público por parte de grupos o partidos fascistas, y le solicita al Gobierno Vasco "aplacar cualquier intento o previsión de infringir la Ley".

"IGUAL DE FASCISTA"

El portavoz del PNV, Iñaki Ruiz de Galarreta, ha apelado a "defender las ideas que no compartimos con argumentos, más política, más democracia y nunca jamás con violencia", para advertir de que el PNV "no acepta que nadie les dé carnés de democracia" y argumentar que "son exactamente igual de fascistas los que se manifiestan con actitudes predemocráticas que quienes, vestidos de negro, con la cara tapada y en formación militar, se dedican a atacar a la Ertzaintza".

Tras reiterar su "rechazo absoluto al fascismo que representa la Falange", Ruiz de Galarreta ha condenado los actos de "GKS, Ernai y otros colectivos que derivaron en escenas que pusieron en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de agentes de la Ertzaintza", causaron "daños y perjuicios, y, sobre todo, generó una imagen de confrontación que esta sociedad no merece ni desea".

El portavoz del PSE, Josu López Ubierna, también ha destacado que "los demócratas tienen razones" frente a los fascistas, por lo que ha apelado a "no perderlas cuando intentamos responder al fascismo con métodos también fascistas", en relación a los altercados que produjeron los grupos que convocaron una contramanifestación a la Falange.

En este sentido, ha condenado "la provocación y exaltación al fascismo" que supuso la manifestación de la Falange, a la par que ha rechazado que "otros nos intenten salvar y marcar, causando destrozos y un enfrentamiento policial, para reprochar que EH Bildu "no apoyó la Declaración Institucional de condena del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz" al respecto.

"EUSKO FASCISTAS"

Por su parte, el portavoz del PP, Iñaki Oyarzabal, ha denunciado que, "en los últimos 45 años, el fascismo que sufrido no es el de la Falange, sino el de los eusko fascistas de la capucha negra" y ha cuestionado "la legitimidad" de EH Bildu para presentar una iniciativa, cuando "ha habido gente que sigue justificando asesinatos, secuestros, el exilio de personas y el que nos hagan la vida a todos imposible".

El PP ha defendido que la Falange "es un partido legal" y que "la concentración fue autorizada por el Gobierno Vasco", para criticar que "los eusko fascistas, que van con las camisas negras de Mussolini", fueron lo que "multiplicaron la repercusión mediática del acto de un grupito que iba a pasar absolutamente desapercibido, para actuar violentamente, provocando disturbios y caos en las calles con destrozo de mobiliario urbano, con el propósito de poner altavoz a la Falange".

Por último, el juntero de Vox Jonathan Romero ha señalado que "no va a aceptar lecciones de quienes nunca han condenado el terrorismo de ETA de forma clara, rotunda e inequívoca" y "son los herederos directos del espacio político que durante años representó Batasuna".

"Vienen aquí a repartir certificados de antifascistas, cuando ni siquiera han sido capaces de condenar de forma clara, inequívoca y sin matices, los 853 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA, los miles de heridos, los secuestros, la extorsión a empresarios y el terror que durante décadas se impuso en el País Vasco", ha reprobado.