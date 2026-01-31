PNV afirma que si Andueza "habla tanto de las elecciones" será porque está "preocupado o nervioso"

El portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi - Unanue - Europa Press

VITORIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el PNV "no está pensando en elecciones" municipales y cree que si el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, "habla "tanto de ellas" será porque está "preocupado o nervioso por lo que pueda pasar".

Además, en referencia al líder socialista, ha afirmado que "cada uno tiene que saber qué papel quiere en la política vasca" y ha asegurado que el PNV "tiene claro" que "nunca va a jugar el papel de 'broncas'" Díez Antxustegi se ha referido, en una declaraciones a los medios informativos en Vitoria, a la recomendación de Andueza al diputado general de Álava, Ramiro González, de que "se preocupe de lo que le compete y no esté tan pendiente" del Ayuntamiento de Vitoria, porque "igual piensa en ampliar horizontes".

Díez Antxustegi ha aclarado que el PNV "no está en este momento pensando en las elecciones de dentro de año y medio". Ha añadido que si el secretario general de los socialistas vascos "habla tanto de las elecciones de dentro de año y medio", será "porque él está preocupado o nervioso con lo que pueda pasar".

Díez Antxustegi ha insistido en que el PNV "está, en este momento, con la responsabilidad de abordar los retos" que tiene por delante y en insistir en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, aprobado por ley orgánica "e incumplido sistemáticamente por los gobiernos".

Aunque ha admitido que "en las últimas semanas, en los últimos meses, ha habido avances importantes en este sentido" y confía en que, cumpliendo en plazo que estableció el Lehendakari, Imanol Pradales, "se acabe por cumplir póximamente" un estatuto de Gernika que "ha sido sistemáticamente incumplido tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista".

"LAS COSAS DE ANDUEZA"

Respecto a la petición de Andueza realizada este viernes al Lehendakari, Imanol Pradales, para que "abandone la idea de sacar el puerto de Pasaia del catálogo de interés general del Estado" para que "no baje a segunda división", Díez Antxustegi ha asegurado que no le sorprenden las declaraciones del secretario general del PSE-EE, porque "estas son las cosas de Andueza".

Según ha afirmado, en el último año, Eneko Andueza "se ha metido con la diputada general de Gipuzkoa, con Aitor Esteban, con el propio Lehendakari, con el diputado general de Álava, con el alcalde de Bilbao" y también "con el alcalde de Donosti, con el de antes y con el de ahora, que acaba de llegar".

"Si cada vez que hace este tipo de declaraciones o cada vez que se sale del tiesto le estuviéramos respondiendo, no haríamos política, no estaríamos a gobernar", ha manifestado.

Según el parlamentario de la formación jeltzale, lo que los ciudadanos esperan del PNV es "que esté en lo importante a gobernar", y "cada uno tiene que saber qué papel quiere jugar en la política vasca".

"Lo que tenemos claro es que el PNV nunca va a jugar el papel de broncas", ha precisado.

LEGISLATURA

Díez Antxustegi se ha referido al nuevo periodo de sesiones que se inicia esta próxima semana en el Parlamento Vasco y ha asegurado que las prioridades de su partido "van a ser claras" en la primera mitad del año. "Vivienda, seguridad, industria y calidad en el empleo", ha enumerado.

El portavoz parlamentario ha asegurado que para conseguir objetivos en estas materias son "fundamentales" la estabilidad política y económica. Según ha recordado, el año pasado se aprobó el presupuesto vasco para 2026, así como la Ley de vivienda y la designación de un nuevo Ararteko.

"Acabamos con estabilidad, y este nuevo año vamos a seguir buscando la estabilidad institucional, política y económica para seguir atrayendo inversiones, industria y crear empleo de calidad", ha concluido.