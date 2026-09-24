PNV celebra su 50º Alderdi Eguna con el partido "más vivo que nunca" y convencido de llegar a festejar 100 ediciones

La secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, en las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, donde el domingo se celebrará el 50º Alderdi Eguna - EAJ-PNV

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV celebrará el próximo domingo su 50º Alderdi Eguna con el partido "más vivo que nunca, mirando el futuro con ilusión" y convencido de que la formación jeltzale llegará a festejar su 100º edición, algo que se marca como reto, tal como ha afirmado la secretaria del EBB, Maitane Ipiñazar.

Ipiñazar ha presentado este jueves en las campas de Foronda, en Vitoria-Gasteiz, la 50º celebración del Alderdi Eguna con el lema 'Alderdia Bizi' (Vive el partido o el partido vivo), en el que se lanzará un mensaje a las nuevas generaciones, que serán protagonistas del futuro de la formación jeltzale.

"Será un día para mirar atrás, para recordar el 25 de septiembre de 1977, porque allí empezó todo, en Aralar", ha señalado la dirigente del PNV en recuerdo a la primera vez que se festejó el Día del Partido, pocos meses después de su legalización, con decenas de miles de personas que colapsaron la subida a la montaña navarra y abarrotaron los alrededores del santuario de San Miguel.

"Estos días ya lo estamos haciendo, hemos podido ver imágenes, rememorar aquel día, y el Euzkadi Buru Batzar ha estado allí también celebrando su reunión semanal este mismo lunes. Con ese mismo espíritu y esa misma ilusión decimos hoy también, 'argi eta garbi', que EAJ-PNV sigue aquí, 49 años después de aquel primer Alderdi Eguna y 131 años después de su fundación, y que sigue más vivo que nunca y mirando al futuro con ilusión", ha asegurado.

Además, ha destacado que no solo miran "atrás", sino también al futuro. "Esta 50º edición nos plantea el reto de seguir mirando hacia delante con la convicción de que seguiremos aquí también como partido dentro de 50 años, cuando toque celebrar la 100ª edición de nuestra fiesta", ha dicho la secretaria del EBB.

También ha recordado que la Ejecutiva Nacional aprobó en Aralar el pasado lunes un mensaje dirigido a las futuras generaciones que "ocupará un espacio central" en el acto político del domingo, en el que intervendrán el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el Lehendakari, Imanol Pradales, y la representante de EGI Elene Bilbao.

Precisamente, la organización juvenil del partido contará con un stand propio en Foronda en el que reivindicarán "la oficialidad de la Euskal Selekzioa".

Además, los jeltzales realizarán un "homenaje" a quienes a lo largo de estas 50 ediciones han ayudado de forma desinteresada a organizar este acto anual multitudinario que "no tiene parangón a nuestro alrededor".

CARTELES DE LAS 50 EDICIONES

En este Alderdi Eguna habrá una muestra de todos los carteles de los últimos 49 ediciones, en un mural ubicado en la campa, para que, quien se acerque, pueda dejar un recuerdo para la posteridad, firmando en el año que elija, en una iniciativa que el PNV ha llamado 'Zure Bizitzako Alderdi Eguna' (El Alderdi Eguna de tu vida).

Maitene Ipiñazar ha destacado que, para el domingo, se espera buen tiempo y se podrá disfrutar de las actividades que ofrecen al margen del acto político: ludoteka, Junping, Barredora, Futbolin, Juegos de Madera, talleres, paintball, camión con juegos virtuales, tren txutxu y caída libre, entre otros.

El Alderdi Eguna ocupará 400.000 metros cuadrados, en el que se servirán unas 20.000 comidas. Cerca de 90 voluntarios trabajan desde hace semanas en la organización del evento.