El PNV confía acordar con Elkarrekin el presupuesto de Álava durante este "intenso fin de semana de trabajo"

VITORIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Araba Buru Batzar, Jone Berriozabal, ha mostrado su confianza por alcanzar un acuerdo con Elkarrekin, para lograr sacar adelante el proyecto de presupuestos de Álava del próximo ejercicio 2026 durante este "intenso fin de semana de trabajo".

Berriozabal ha señalado que espera "concretar" este fin de semana los términos del pacto con Elkarrekin Araba, con el objetivo de que el Territorio cuente con un "presupuesto idóneo y adecuado para afrontar los retos que tiene Araba en el próximo año", en declaraciones previas a la celebración de la IX Asamblea General de EAJ-PNV que se desarrolla en Vitoria-Gasteiz.

La mandataria jeltzale ha valorado positivamente el acuerdo logrado en el ámbito de las residencias privadas, "que venían ya sufriendo un largo tiempo", y ha calificado como de "una gran noticia" que se hayan rechazado las enmiendas a la totalidad al presupuesto en las Juntas Generales de Álava.

"Tendremos acuerdo en el Gobierno, tendremos acuerdo en el ámbito de las residencias privadas, tendremos acuerdo en las diputaciones forales y esperamos que, en Araba, también tengamos un acuerdo, en este caso con Elkarrekin Podemos, que ha sido el único grupo que ha mostrado esa disposición para llegar a un acuerdo", ha confiado, para manifestar que "el PNV tiene claro que quiere llegar a un acuerdo que dote de estabilidad a las instituciones".

El pacto logrado entre patronal y sindicatos para rubricar el primer convenio provincial para las trabajadoras de las residencias y viviendas comunitarias privadas de la provincia ha desencallado las negociaciones con Elkarrekin Araba, formación que había puesto, como "condición para negociar" los presupuestos, la resolución del conflicto.

El proyecto de presupuestos de la Diputación Foral de Álava sigue adelante, tras superar este pasado viernes el debate de totalidad en las Juntas Generales, donde PNV, PSE y Elkarrekin rechazaron las enmiendas presentadas por EH Bildu y Partido Popular.

El Gobierno Foral (PNV-PSE) necesita del acuerdo con alguno de los grupos de la oposición para lograr sacar adelante las cuentas públicas del Territorio del próximo ejercicio 2026, al gobernar Álava en minoría.