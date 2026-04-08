PNV cree que el alto el fuego en Irán "es un alivio momentáneo" pero que el presidente de EEUU es "un peligro mundial"

Archivo - Maribel Vaquero Montero, portvoz del PNV, en la tribuna del hemiciclo - CONGRESO - Archivo

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha afirmado que el alto el fuego condicional de dos semanas y la reapertura del estrecho de Ormuz acordado entre Donald Trump e Irán es "un alivio momentáneo" pero ha advertido de que el presidente de EEUU es "una peligro mundial".

En una entrevista en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Vaquero ha señalado que "es increíble que un dirigente como Donald Trump amenace un día sí y otro también con que va a cometer crímenes contra la humanidad diciendo que va a hacer desaparecer una civilización entera".

"Me parece increíble que esta persona tenga las riendas y nos tenga todos los días a golpe de noticias y en vilo por lo que pueda suceder en el mundo. No tengo palabras para calificar lo que está sucediendo y la situación que estamos viviendo a nivel mundial", ha subrayado.

A su juicio, ahora hay "un alivio momentáneo", y ya se verá "cómo pasa el tiempo y si vuelve con más amenazas, porque es una persona que tiene unos intereses que van más allá de los intereses de una nación, en su caso, EEUU, y evidentemente es un peligro mundial".

"INESTABILIDAD DIFÍCIL DE SUPERAR"

"Está creando una inestabilidad difícil de superar porque no son las vidas que se están perdiendo y los ataques que está habiendo contra un montón de poblaciones civiles indefensas, sino también las complicaciones y las consecuencias que va a tener a nivel geopolítico, geoeconómico y geosocial", ha subrayado.

Maribel Vaquero ha destacado que está habiendo un año "a nivel mundial y, sobre todo, en esa parte de Oriente y el Golfo Pérsico, que va a ser muy difícil de reconstruir y se van a necesitar muchos años" porque "las implicaciones que esto va a tener a nivel humanitario y a nivel económico" son "importantes y difícil de medir".