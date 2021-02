PNV cree que "la apariencia de neutralidad" de Garrido ha desaparecido: "No se puede estar en misa y repicando"

Considera que "la redacción del actual estado de alarma viene provocada por actuaciones" del TSJPV que ha anulado varias restricciones



BILBAO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que "la apariencia de neutralidad" del presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, ha desaparecido: "No se puede estar en misa y repicando", ha afirmado del juez que ha decidido reabrir los bares en municipios con alta incidencia de la covid-19 y que ha realizado unas polémicas declaraciones en una tertulia radiofónica.

Garrido aseguró que un epidemiólogo es "un médico de cabecera que ha hecho un cursillo" y que las medidas que aconsejan contra la expansión del coronavirus "no difieren mucho de las que se daban en la Edad Media", en alusión al confinamiento.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que la responsabilidad de gestionar la pandemia en Euskadi es el Gobierno Vasco, aunque haya algunas competencias para adoptar ciertas restricciones que están en manos de la Administración central.

ESTADO DE ALARMA

En todo caso, ha recordado que el TSJPV no ha tomado solo una decisión sobre las medidas anticovid, sino también con anterioridad, y cree que "la redacción del actual estado de alarma viene provocada por las actuaciones" del alto Tribunal vasco.

Además, se ha referido al estado de WhatsApp del magistrado, con el título de la canción de Van Morrison 'No more lockdown (No más confinamiento)', y ha recordado que el cantante la elaboró "expresamente contra la pandemia" en septiembre. "Se ha convertido en el himno de los negacionistas. No es ninguna tontería", ha aseverado.