PNV cree que EH Bildu "ha regalado" a acuerdo presupuestario al Gobierno de Vitoria por "cálculo electoral"

Archivo - La presidenta del ABB, Jone Berriozabal - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, cree que EH Bildu "ha regalado" el acuerdo presupuestario al Gobierno de Vitoria-Gasteiz, formado por PNV y PSE-EE, por "cálculo electoral" y para "salir en la foto", ya que, según ha asegurado, solo va a poder influir en un 0,7 de las cuentas municipales.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Berriozabal se ha referido, de esta forma, al pacto presupuestario alcanzado este pasado martes con EH Bildu en la capital alavesa.

La dirigente jeltzale ha asegurado que el PNV ha estado desde el principio "abierto" a negociar con todos los grupos de la oposición y así se lo trasladaron a su socio de Gobierno, el PSE-EE. No obstante, ha dicho que encontraron con un PP que "ni está ni se le espera" y que se "autoexcluido de los grandes acuerdos de la ciudad lamentablemente".

A su juicio, el acuerdo "lógico" habría sido con Elkarrekin Podemos, dada "la senda de acuerdos presupuestario que se habían dado en los últimos meses, no solo en el territorio alavés, sino también más allá de Araba".

"Me sorprende que, habiendo mostrado el equipo de gobierno disposición a llegar a acuerdos y negociar sobre la base de las partidas que ellos habían incorporado, la semana pasada, concretamente el jueves, manifestasen que ellos daban por rota esa negociación y que se autoexcluían una vez más", ha añadido.

Tras asegurar que no ha entendido esta postura, se ha referido a EH Bildu para precisar que "ha asumido el proyecto de presupuestos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz". "EH Bildu tiene la costumbre de decir que, cuando aborda una negociación presupuestaria, va a dar un giro de 180 grados a las políticas de la institución de cada caso, pero lo cierto es que, en este caso, EH Bildu va a poder influir únicamente en el 0,7% total del presupuesto", ha puntualizado.

Por ello, ha afirmado que el grupo abertzale "ha regalado" su respaldo a las cuentas. "La intencionalidad de EH Bildu no ha sido priorizar Vitoria o a los vitorinaos, sino lograr un acuerdo, lograr un titular o lograr una foto. No perdamos de vista que esta era su última oportunidad para tratar de dar una imagen de gobernabilidad porque se ha quedado fuera del acuerdo presupuestario del Gobierno Vasco, del de la Diputación Foral de Álava, se ha mostrado en contra de la Ley de modificaciones urgentes en materia de vivienda y urbanismo, y se ha quedado fuera del acuerdo del Ararteko", ha manifestado.

Jone Berriozabal ha subrayado que, como estaba "fuera de todo, necesitaba entrar en algún sitio". "No tengo ninguna duda que esto es un cálculo claramente electoral", ha concluido.