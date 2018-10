PNV pide a PP y PSE asuman la consulta habilitante sobre el nuevo estatus

Actualizado 27/09/2018 15:10:04 CET

Pide a EH Bildu que "mire con rigor y sin prejuicios" los Presupuestos vascos y al PP le pregunta qué ha cambiado para que no los apoye

BILBAO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, cree que no habrá más pluralidad porque se acepten "vetos de terceros" al acuerdo de nuevo estatus entre jeltzales y EH Bildu, y ha pedido al PP y PSE-EE que se umen a la posibilidad de realizar una consulta habilitante entre la ciudadanía, antes de que el texto de reforma del Estatuto de Gernika llegue a las Cortes Generales, para conocer lo que piensa la sociedad vasca.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Atutxa se ha preguntado qué se esperaba que presentara el PNV en la ponencia de autogobierno. "Después de haber visto lo que se ha acordado con EH Bildu en las bases (del nuevo estatus), si alguien se lee los estatutos del PNV e incluso el encabezamiento de nuestras bases ideológicas, a lo mejor se asustaría un poco más, pero, por lo que se ha aprobado en el Parlamento, yo creo que no", ha apuntado.

Tras apostar por que haya un consenso "cuanto más amplio, mejor", ha recordado que la ponencia de la Cámara vasca surgió "con el espíritu de que haya un nuevo Estatuto que supere al de Gernika". "Yo defiendo la pluralidad, pero no somos más plurales porque aceptemos vetos de terceros", ha apuntado.

A su juicio, "hay que integrar a quienes no son mayoría", pero "nadie tiene que tener capacidad de veto". "Si de verdad alguien quiere un consenso más amplio, me gustaría ver qué ofrecen en este momento quienes rechazan ese preacuerdo PNV-Bildu, en concreto, para que pueda haber un punto de encuentro porque, si el encuentro es la base del Estatuto de Gernika, precisamente quienes no entran en el acuerdo PNV-Bildu son aquellos dos partidos que, a nivel estatal, han hecho que el Estatuto no se cumpla en absoluto (PP y PSOE)", ha apuntado.

La dirigente jeltzale ha considerado que, cuanto más amplia sea en Euskadi la coincidencia entre partidos, "mejor será" para que pueda ser aceptado por el Estado. En todo caso, ha señalado que, para que el nuevo texto estatutario no sea rechazado, el PSE-EE y Podemos deberían sumarse a la posibilidad de que haya una consulta habilitante --antes de que el acuerdo que apruebe el Parlamento Vasco llegue a las Cortes Generales--.

"Garantizaría saber qué parte de la población de este país, más allá de la representación parlamentaria, que en este momento sí es mayoritaria entre las dos fuerzas nacionalistas, respalda o no eso que, después, habría que llevar a Madrid", ha precisado.

A su juicio, ésta sería la forma "más fiable de saber cuánta gente realmente en la calle está a favor o no de que vaya por esa línea un Estatuto vasco". "Preguntar no suele ser malo y es la base de la democracia", ha dicho.

La presidenta del BBB lamentado que no se quiere cambiar la Constitución, sino para cuando populares y socialistas lo necesitan, y ha apuntado que, "luego, se tienen que ir hasta Canadá --en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- para saber que allí, pese a que en el referñendum el 'no' ganó, el Gobierno canadiense sí tuvo a bien escuchar cuál era la demanda que había y hacer modificaciones legislativas importantes".

Para Itxaso Atutxa, la vía de Quebec sería la fórmula "para desatascarlo todo absolutamente". "Se hizo hace poquito en Escocia", ha recordado.

PRESUPUESTOS VASCOS

La representante del PNV ha recordado que en los dos últimos años el Gobierno Vasco contó con el apoyo del PP para sacar adelante los Presupuestos de Euskadi y ahora, de momento, les falta un voto para sacar adelante los del próximo año. No obstante, ha apuntado que las cuentas de 2018 con "muy buenas" y prorrogadas "no destrozaría el país y no generaría grandes problemas a los departamentos del Gobierno como para poder funcionar un año más".

Atutxa ha dicho que, en todo caso, la intención del Ejecutivo es intentar un acuerdo. "Por una parte, estaría el PP, que debería contestar, porque no lo hizo en el pleno, aunque se pusiera muy gallito el señor Alfonso Alonso cuando el lehendakari le preguntó qué ha cambiado del año pasado a éste que les haga tener una actitud diferente ante el Presupuesto", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que no se está hablando de la ponencia de autogobierno ni de si los jeltzales "dejaron caer, como ellos dicen, caer al señor Rajoy solo una semana después de aprobar los Presupuestos en Madrid", sino que se trata "estrictamente de materia presupuestaria".

"¿Qué ha cambiado en eso?, ¿por qué la actitud se modifica?. El PP no es capaz de decirnos en qué. Solo dicen que, mientras estemos con Bildu en otro tipo de dinámicas, ellos no entrarán a buscar esa estabilidad. Pues tendrán que explicárselo ellos a ese pequeño electorado vasco que todavía mantienen y al resto de la sociedad vasca también, que sufrirá, de alguna forma, que no haya Presupuestos", ha añadido.

También se ha dirigido a EH Bildu para recordarle que este verano su coordinador general "tildaba de histórico el acuerdo en la ponencia de autogobierno, y decía que, además, esto abría un nuevo camino". Por ello, los jeltzales le pidieron que lo demostraran "con cosas concretas".

En este sentido, ha lamentado que la coalición soberanista que diga 'sí' a un acuerdo en la ponencia de autogobierno y para generar "esa gran confluencia de nacionalistas incluso con los catalanes", pero, cuando se habla de "cosas concretas", la respuesta es un 'no'.

"La sociedad vasca necesita ya que los partidos políticos, cuando consigamos acuerdos, también sean sobre cuestiones concretas, y EH Bildu ha sentido pavor y miedo a llegar a un acuerdo con el PNV en el Parlamento vasco. Lo están demostrando cada día y lo hacen en otras instituciones", ha apuntado.

Por ello, le ha emplazado a que "mire con seriedad, con rigor, pero, sobre todo, sin prejuicio, lo que les presente Pedro Azpiazu sobre los Presupuestos". "Si vemos de verdad que hay una actitud seria de intento de negociación, nos los creemos, pero yo hoy, y sin que se haya dado esa primera reunión, no veo mimbres suficientes, no veo capacidad suficiente en Bildu para afrontar esa negociación con una verdadera intención de llegar a un posible final de acuerdo", ha apuntado.

En este sentido, cree que el panorama es "difícil" y ha indicado que Elkarrekin Podemos también tiene que definir dónde está. "Después del pleno de política general, no sé dónde está su portavoz. Le achacaba al lehendakari estar viviendo en un mundo de dibujos animados o de cartón, y hablaba de la golosina y la piruleta, pero creo que es el problema de Podemos que no encuentra un hueco en la política", ha señalado.

En su opinión, "ya es hora" de que la formación morada "demuestre que tiene otra forma de hacer política haciendo política concreta", algo que "no está demostrando".