PNV: "Deberíamos asumir como normal que en democracia se asuman responsabilidades políticas, pero aquí no sucede"

La diputada Idoia Sagastizabal durante la presentación de las candidaturas de PNV al Congreso y Senado para las elecciones generales del 29N, en Sabin Etxea, a 17 de octubre de 2026, en Bilbao, Bizkaia, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV por Bizkaia al Congreso, Idoia Sagastizabal, ha afirmado este martes que se debería "asumir como algo normal que en un estado democrático se asuman responsabilidades políticas, y aquí no sucede".

En ese este sentido, ha destacado que el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) es algo "inadmisible", y ha insistido en solicitar al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilidades "políticas y técnicas".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Sagastizabal ha señalado que desconoce qué explicaciones va a dar el ministro de Transportes, Oscar Puente, en la comparecencia que prevista para este mismo martes en la Diputación Permanente del Congreso, y ha recordado que "en diez meses ha habido dos accidentes muy graves", an alusión también al de Adamuz.

La candidata jeltzale ha considerado "sorprendente" que se haya responsabilizado "a la central de control de Atocha" del accidente de Urda, "porque no sabemos qué ha pasado y hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas, ya que la investigación sigue abierta".

LAS PALABRAS DE SÁNCHEZ, "EN EL LIMBO"

"Lo ocurrido es inadmisible. Hemos pedido responsabilidades políticas y técnicas, y Sánchez también ha dicho que es inadmisible, pero sus palabras han quedado en limbo, porque no ha dado ninguna respuesta y no se han asumido responsabilidades. Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que se asuman responsabilidades políticas, porque deberíamos asumir como algo normal que en un estado democrático se asuman responsabilidades políticas, y aquí no sucede", ha denunciado.

Además, la candidata del PNV al Congreso ha considerado que, tras el accidente de Urda, "el sistema ferroviario se ha puesto en duda y la gente tiene miedo", por lo que ha instado al Gobierno a "adoptar medidas para garantizar la seguridad y poder recuperar la confianza de los clientes".