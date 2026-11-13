El PNV denuncia el ataque con pintura a un camión con su cartel electoral en el primer día de campaña

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha denunciado el ataque con pintura a un camión con su cartel electoral este viernes, primer día oficial de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en las inmediaciones del barrio bilbaíno de Olabeaga, donde a las 19.00 horas la formación jeltzale tiene previsto celebrar un acto son sus cabezas de lista al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, Maribel Baquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, junto a miembros de EGI, su organización juvenil.

Los jeltzales han difundido un video en sus redes sociales en el que se ve el camión atacado con pintura naranja lanzada sobre el cartel de grandes dimensiones en el que aparecen el presidente del EBB, Aitor Esteban, el Lehendakari, Imanol Pradales, y los tres candidatos a la Cámara baja.

El PNV acompaña las imágenes con un mensaje en el que califica de "intolerable" que en el primer día de campaña sufran este ataque. "Seguiremos recorriendo Euskadi hasta el 29 de noviembre, y defendiendo a las vascas y los vascos en Madrid a partir del día 30", ha destacado.