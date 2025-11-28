El PNV denuncia que se haya vandalizado una réplica del cuadro del 'Guernica' en el municipio

Réplica del 'Guernica' en una calle de la localidad vizcaína vandalizada - PNV

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola, ha denunciado que se haya vandalizado una réplica del cuadro del 'Guernica' de la calle Allende Salazar del municipio vizcaíno, que es un "símbolo de la paz", horas antes de la celebración del homenaje a las víctimas del bombardeo de 1937.

El mural ha aparecido con pintadas de 'Erregea kanpora' (fuera al Rey), 'pedirnos perdón' y 'queremos libertad'. Estas han sido limpiadas por los servicios municipales.

Ansola, a través de X, ha asegurado que utilizar "un símbolo de paz como es Gernika es inaceptable". "Educar en el odio y promover una cultura de violencia conduce a hechos como este, un insulto a nuestra memoria", ha subrayado.