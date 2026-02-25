El PNV denuncia el pago "a dedo" de 60.000 euros por parte del Gobierno de EH Bildu en Laudio-Llodio

Archivo - Concejales del PNV en Laudio - DISTIRA FOTÓGRAFOS-PNV - Archivo

VITORIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PNV en el Ayuntamiento de Laudio-Llodio (Álava) ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Ética y Buen Gobierno con el objetivo de que el equipo de Ejecutivo de EH Bildu dé explicaciones sobre la contratación de los 'udalekus' de 2025, un servicio por el que se abonaron 60.000 euros "a dedo" y "sin seguir el procedimiento legalmente establecido".

El concejal jeltzale Ander Larrinaga ha afirmado, a través de un comunicado, que este caso no se debe a un defecto de forma ni a una interpretación discutible de la ley, sino que se trata de una adjudicación directa de 60.000 euros "saltándose completamente el procedimiento que marca la Ley de Contratos del Sector Público".

Larrinaga ha destacado que "el propio equipo de Gobierno ha reconocido que no tramitó una licitación abierta porque no daba tiempo". Esta explicación resulta "inaceptable" para el PNV, que ha recordado que la ley "establece garantías precisamente para evitar favoritismos, sobrecostes o arbitrariedades".

"No se puede cerrar la ley en un cajón y decidir que no aplica porque el calendario aprieta", ha advertido. Asimismo, Larrinaga ha indicado que en la gestión municipal pueden producirse errores o irregularidades puntuales.

No obstante, ha denunciado que en este caso "no estamos hablando de un error técnico o de una omisión involuntaria", ya que ha existido "conocimiento previo de que el procedimiento no se estaba cumpliendo y, aun así, se siguió adelante".

El PNV considera que lo ocurrido con los 'udalekus' "no puede diluirse en el debate general sobre posibles carencias estructurales en la contratación municipal ni en el anuncio de una auditoría. "La auditoría puede ser positiva, pero no responde a lo que ocurrió en 2025. No confundamos; aquí hablamos de una decisión concreta, consciente y contraria a los procedimientos legales", ha manifestado.