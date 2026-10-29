El PNV denuncia la "unilateralidad" y "falta de consenso" en la tramitación del PGOU de Laudio (Álava)

VITORIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Laudio-Llodio (Álava) ha votado en contra del documento de criterios y objetivos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al considerar que "es consecuencia de un proceso de elaboración unilateral" por parte del Gobierno municipal de EH-Bildu, "sin el consenso político ni el trabajo conjunto que reclamó la oposición".

La formación jeltzale ha afirmado, a través de un comunicado, que Laudio necesita un nuevo PGOU, pero sostiene que debe construirse "desde la participación real, la transparencia y el acuerdo sobre el modelo de municipio que se quiere para el futuro".

El concejal y candidato a la Alcaldía por el PNV, Ander Larrinaga, ha recordado que, en marzo de 2025, los grupos de la oposición trasladaron al Gobierno municipal su desacuerdo con la forma en que se estaba elaborando el documento y reclamaron un proceso de trabajo más abierto y participativo.

No obstante, según ha señalado, EH-Bildu "decidió continuar en solitario pese a esa posición compartida por la oposición y ahora solicita respaldo para un texto que el PNV ya había advertido que no representaba su visión de Laudio".

"Nosotras y nosotros impulsamos la legislatura pasada la renovación del PGOU para Laudio y nos da mucha pena que, tras múltiples retrasos de EH-Bildu en su tramitación, ahora nos pidan apoyo para un documento que se ha trabajado sin escuchar suficientemente a la oposición, después de haber advertido hace ya meses de que ese no era el camino", ha explicado.

Larrinaga ha añadido que "el consenso no se puede reclamar únicamente cuando llega el momento de votar", ya que "hay que construirlo durante todo el proceso".

El PNV defiende que el futuro PGOU "debe abordar con claridad las principales necesidades de Laudio y recoger objetivos concretos para su desarrollo urbano, económico y social".

Entre sus propuestas, la formación destaca "el equilibrio entre barrios ante los nuevos desarrollos residenciales y una apuesta decidida por mantener y reforzar el carácter industrial del municipio para favorecer la actividad económica y el empleo".