PNV dice estar "en el buen camino" si PP ve las Cuentas "socialistas y de izquierdas y Bildu neoliberales y de derechas"

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, en la Cámara, en Vitoria-Gasteiz - EUROPA PRESS

VITORIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que están en el "buen camino", en el de la "centralidad", si el PP considrea los Presupuestos vascos de 2026 "socialistas y de izquierdas" y EH Bildu "neoliberales y de derechas".

Díez Antxustegi ha realizado estas reflexiones en Vitoria en torno a los Presupuestos vascos tras concluir esta semana el plazo para presentar las enmiendas a las Cuentas vascas.

El dirigente jeltzale ha asegurado que los grupos de la oposición, que han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto, "no se han sumado" al proyecto de presupuestos presentado por el gobierno.

Según ha indicado, le llama la atención que para el PP este presupuesto sea "socialista y de izquierdas" y que, para EH Bildu, sea "un presupuesto neoliberal y de derechas". Eso, a su juicio, significa que están "en el buen camino, en la centralidad, desde la moderación, y respondiendo a los principales retos como la seguridad, la vivienda y la salud".

Díez Antxustegi ha señalado que, aunque los grupos no se han sumado al proyecto en la totalidad, ahora es el momento de analizar las enmiendas parciales. "Y es en lo que estamos", ha remarcado.