PNV dice que la polémica con PSE fue más "por las formas que por el fondo" y critica que EH Bildu aliente su "divorcio"

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BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha afirmado que la polémica que ha tenido su partido con el PSE-EE ha sido más "por las formas que por el fondo", en referencia al 'meme' de Aitor Esteban lanzándose a la piscina que los socialistas publicaron en su cuenta oficial de redes sociales, y ha criticado que EH Bildu pretenda "alentar el divorcio" entre ellos, después de que Pello Otxandiano haya calificado su alianza como "matrimonio tóxico" y de "conveniencia".

Además, ha asegurado que su proposición de reforma de la Ley de Empleo Público, en la que se establecen perfiles lingüísticos, "blinda" las OPEs frente al "inmovilismo" del PSE-EE y a EH Bildu, que plantea "un viaje a la luna".

En declaraciones en el programa En Jake de ETB, recogidas por Europa Press, Moreno ha señalado que PNV y PSE-EE son dos partidos políticos distintos y las diferencias entre ambos "son evidentes en lo que tiene que ver con la soberanía o con el euskera".

En todo caso, considera que quizá la polémica "viene más por las formas que por el fondo". En todo caso, cree que, "en parte, la polémica está un poco alimentada por los intereses de algunos partidos o de algunos entornos de esos partidos", para "intentar alentar el divorcio".

Tras apuntar que no cree que este se vaya a producir, ha destacado que "son muchos más acuerdos y las cosas que les han unido en los últimos años y que han permitido al país avanzar", como el pacto de Gobierno con medidas "muy concretas", los Presupuestos, la Ley de medidas urgentes de vivienda, la Ley de Transición Energética, la Ley de Empleo, la Ley de Educación, o el Pacto de Salud.

"Hay muchísimos más acuerdos estructurales y de fondo para mejorar la vida de las personas que los desacuerdos. En los desacuerdos, yo creo que trabajar hay más en las formas, y respetar el fondo, sabiendo las diferencias que tenemos, pero sobre todo hay que poner en valor lo que hemos hecho para mejorar la vida de la gente", ha añadido.

Según ha destacado, jeltzales y socoalistas están de acuerdo "practicamente en todo lo que está dentro del marco del Gobierno" y cada jueves en el Parlamento Vasco acuerdan cinco o seis puntos. "Yo creo que esta polémica es más fruto de los intereses de EH Bildu por forzar un divorcio y encontrar un socio para llegar a las instituciones, que problemas de fondo en la coalición", ha indicado.

LA PROPUESTA "EQUILIBRADA" DEL PSE

En cuanto al tema del euskera, ha considerado que el PNV ha planteado una proposición de reforma de la Ley de Empleo Público "para salvar y dar seguridad jurídica las OPE y a todas las personas que se están presentando a ellas". "Hacer un planteamiento equilibrado entre el inmovilismo del PSE-EE y el maximalismo de EH Bildu, y que permita dar seguridad jurídica y viabilidad a los procesos de OPE", ha insistido.

Jonatan Moreno ha censurado que este mismo lunes por la mañana el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, se haya "escandalizado" por la polémica entre el PNV y el PSE-EE en torno al euskera y él mismo manifieste "el mismo desacuerdo" con los socialistas por lo mismo que los jeltzales.

"Yendo al fondo del asunto, el planteamiento que hacíamos nosotros era precisamente para blindar los procesos de OPE, porque llevamos años con una cascada de sentencias judicias que están tumbando todos estos procesos de empleo público, y lo que planteamos no es irnos a la luna, ni tampoco quedarnos parados, porque si nos quedamos parados, seguiremos recibiendo sentencias que bloquean todos estos procesos de empleo público", ha indicado.

Según ha apuntado, "no se trata tanto de plantear un viaje a la luna, que es a lo que quiere llevar EH Bildu, ni de tampoco quedarse parados, porque implica una inseguridad jurídica que está bloqueando" OPEs.