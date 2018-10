PNV dice que tiene su proyecto y "no quiere saber nada" del polo soberanista, y apuesta por una sociedad "sin frentismo"

Actualizado 27/01/2010 15:31:09 CET

Urkullu muestra su "respeto" sobre "el recorrido que quiera hacer EA" y que el electorado "sabrá valorar"

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aseguró hoy que, en su partido no quieren "saber nada" del denominado 'polo soberanista' porque tiene su propio proyecto político y aboga por construir la sociedad "sin frentismo, sin políticas de bloque, tendiendo puentes de relación". Asimismo, afirmó que Eusko Alkartasuna "hará el recorrido que quiera hacer" de cara a las próximas elecciones y el electorado "sabrá valorar".

En una entrevista concedida a Punto Radio, recogida por Europa Press, el dirigente del Partido Nacionalista Vasco mostró "todos los respetos" hacia "lo que quiera hacer EA a futuro", tras ser preguntado por la posibilidad de que Eusko Alkartasuna pueda compartir listas con la izquierda abertzale si ésta apuesta únicamente por vías políticas.

"Lo que vaya a hacer EA, le corresponde a EA", insistió Iñigo Urkullu, que recordó que, "desde hace muchos años", se ha planteado, "en orden a ese electorado que entiende la necesidad del nacionalismo histórico de compromiso institucional con un proyecto único", alianzas "estratégicas" con Eusko Alkartasuna que "han tenido sus formulaciones en coaliciones electorales".

Asimismo, señaló que, en las pasadas elecciones autonómicas, EA rechazó plantear nuevamente una coalición electoral y además han tenido "dificultades en la gestión de mociones de censura, después de asesinatos, con EA".

"Con todo, vinieron las elecciones autonómicas y el PNV tiene 30 parlamentarios y EA, un parlamentario", señaló el presidente del EBB, que añadió que, tras los comicios, se produjo "una escisión dentro del propio EA". Según indicó, Eusko Alkartasuna "hará el recorrido que quiera hacer, y los votantes de EA y el resto del electorado sabrán valorar".

En el actual panorama político, Urkullu percibe "dos coaliciones": "una que es el PSE y el PP" y "un proyecto de polo soberanista en la que parece que, por la posición que tenemos PNV, Hamaikabat y Aralar, solamente están EA y, en su caso, un mundo de la autodenominada izquierda abertzale".

En lo que respecta a su partido, insistió en que tiene su "proyecto político" y aboga porque "esta sociedad se construya sin frentismo, sin políticas de bloque, tendiendo puentes de relación y, respondiendo también a una realidad socio-política de nuestra comunidad autónoma, la vocación del PNV de que en ese proyecto del PNV entren y encajen todos aquellos nacionalistas que entiendan el proyecto de construcción nacional desde las instituciones como un proyecto de institucionalización superior al que hasta ahora hemos alcanzado y también con una vocación de construcción social".

A su entender, "a la sociedad, hay que ofrecerle proyectos claros desde lo global hasta lo concreto". Por ello, manifestó que "no podemos descansar pensando en que lo global nos une, cuando luego en lo concreto en todos los órdenes de las políticas sectoriales tenemos una disparidad". A su entender, "no podemos llegar a ofrecer a la sociedad vasca un contrato con un proyecto ofrecido por un partido o por varios partidos si en este caso pesan más las discrepancias que los acuerdos".

En este contexto, subrayó que el PNV "no va a estar" en el polo soberanista porque tiene "su proyecto", y añadió que su formación no está "mendigando, ni reivindicando que se nos llame para estar". No obstante, precisó que "otra cosa es que estemos dispuestos a debatir, tanto con abertzales como con no abertzales, sobre los mínimos comunes denominadores para la resolución de un problema político que es ese gran acuerdo estratégico que entendimos que surgía hace 30 años, pero que con el paso de estos años vemos que es necesario otro gran acuerdo estratégico".

"Para hacer ese diagnóstico, con abertzales y no abertzales, estamos dispuestos, para ver los elementos de mínimo común denominador también entre abertzales en relación a ese diagnóstico también estamos dispuestos. Pero de polos, nosotros no queremos saber nada", aseguró.

FINAL DEFINITIVO

Por otro lado, el presidente del PNV reiteró que ETA "sigue siendo una organización terrorista que está viva, es la tragedia nacional de este país y también para el nacionalismo con vocación institucional y de compromiso por construir una nación". "A partir de ahí, hacer conjeturas no nos lleva a ningún lado", añadió el dirigente jeltzale, que aseguró que, en su formación, "solamente esperamos que ETA anuncie el final definitivo de su actividad violenta".

Asimismo, manifestó que, "entendiendo que todo no es ETA", es "cierto" que "ETA como organización terrorista ha jugado un papel de tutela política de todo un movimiento social, con una sensibilidad ideológica". "Es ese movimiento el que tiene que aclararse y definir su posición con respecto a querer hacer exclusivamente política y diciendo a ETA lo que tiene que decir", opinó.

Finalmente, preguntado por la elección del candidato a lehendakari por parte de su partido, indicó que el PNV está pensando en las próximas elecciones y forales, y tiene sus "calendarios". Además, aseguró que este asunto no le preocupa "en absoluto", porque es consciente de "la fortaleza" que tiene, con "el grupo parlamentario más numeroso".

En este sentido, censuró "la mentira" que PSE y PP intentan "una y otra vez inocular a la sociedad vasca" y recordó a sus dirigentes que el PNV "ganó las elecciones" el pasado 1 de marzo. Según apuntó, el Gobierno de "25 parlamentarios del PSE con el apoyo de 13 del PP" es "absolutamente legítimo", pero no responde "al deseo de la sociedad vasca".