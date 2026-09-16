PNV y EH Bildu de Gipuzkoa acuerdan dar nuevos pasos para la "plena soberanía" con la actualización del autogobierno

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SAN SEBASTIÁN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos junteros de PNV y EH Bildu han aprobado un texto en las Juntas Generales de Gipuzkoa, que no ha contado con el apoyo del PSE-EE, socio de los jeltzales, en el que proclaman la necesidad de "dar nuevos pasos en el camino de la integración foral y de la plena soberanía", actualizando para ello "los derechos históricos y el autogobierno de los territorios de Euskal Herria, adaptándolos a las necesidades democráticas, sociales e institucionales actuales".

La formación jeltzale y la coalición soberanista han sumado sus votos, en el Pleno de las Juntas Generales guipuzcoanas celebrado este miércoles, para sacar adelante esta propuesta de resolución con motivo del 150 aniversario de la abolición de los Fueros y el 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes. PSE-EE y PP han votado en contra, mientras que Elkarrekin Podemos se ha abstenido.

En el texto acordado, las Juntas Generales de Gipuzkoa se suman a la conmemoración del 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes y del 150 aniversario de la abolición de los Fueros, y reconocen la "importancia histórica, política e institucional" de ambas efemérides.

Además, reconocen que "la abolición de los derechos históricos de los territorios vascos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa se produjo entre 1789 y 1790 con la Revolución francesa" y que "los procesos de reducción y abolición del régimen foral impuestos en Nafarroa Garaia en 1841, y en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en 1876, supusieron la pérdida de los derechos históricos originarios y de la soberanía institucional de los territorios vascos".

Del mismo modo, la Cámara foral guipuzcoana proclama que tales derechos "no han prescrito ni pueden ser anulados por decisiones externas que sustituyan la voluntad democrática del pueblo".

"IDENTIDAD PROPIA"

Las Juntas Generales de Gipuzkoa reafirman que "Euskal Herria es un pueblo con identidad propia y carácter nacional entre todos los pueblos de Europa, depositario de un patrimonio histórico, social y cultural singular; que tiene su espacio geográfico en siete territorios situados en dos Estados, organizados actualmente en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes", y que los ciudadanos que conforman la nación vasca "tienen derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político".

Asimismo, reconocen el "papel decisivo" que los municipios "han desempeñado en la historia de Euskal Herria", especialmente en "la tradición foral, la democracia municipal y la representación popular" y se comprometen a seguir fortaleciendo en el futuro "el papel de las instituciones democráticas y, especialmente, de las instituciones municipales, en la construcción democrática de Euskal Herria".

Finalmente, se suman a los objetivos del acto político-institucional celebrado por PNV y EH Bildu el pasado 19 de julio en Bergara para recordar el Movimiento de Alcaldes, reconocer la aportación de los representantes municipales de 1976 y "renovar el compromiso por los derechos históricos de Euskal Herria".

Además, darán traslado de la presente moción a los ayuntamientos vascos, a las juntas generales de Araba y Bizkaia, al Parlamento Vasco y al Parlamento de Navarra, para que, "si lo consideran oportuno", se adhieran a la misma.