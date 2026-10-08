PNV elige a Ander Larrinaga como candidato a la Alcaldía de Laudio-Llodio (Álava)

Ander Larrinaga Saiz - ASIER BASTIDA-PNV

VITORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Municipal de EAJ-PNV de Laudio-Llodio (Álava) ha elegido a Ander Larrinaga Saiz como candidato a la Alcaldía para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Larrinaga, laudioarra nacido en 1988, cuenta con una amplia trayectoria profesional e institucional y actualmente es el director de Desarrollo Económico e Innovación de la Diputación Foral de Álava, responsabilidad que desempeña desde 2023.

Anteriormente fue concejal del Ayuntamiento de Laudio entre 2019 y 2023, periodo en el que ejerció como teniente de alcalde y asumió responsabilidades vinculadas al desarrollo urbano, la organización pública y los servicios generales, según ha informado el PNV en un comunicado.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto y Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC Business School, Larrinaga cuenta además con experiencia profesional en consultoría de estrategia y operaciones en el ámbito del sector público y privado.

Tras su designación, Ander Larrinaga Saiz ha señalado que afronta esta nueva etapa "con un profundo orgullo, ilusión y con un fuerte sentido de la responsabilidad".

"Es un honor contar con la confianza de mis compañeras y compañeros para dar este paso y optar a recuperar la Alcaldía de Laudio", ha afirmado, para añadir que asume este reto "con humildad y con muchas ganas de trabajar".

El nuevo candidato ha situado como uno de sus principales objetivos mejorar la calidad de vida de los laudioarras y construir un Laudio "más limpio, mejor cuidado, más moderno, seguro y con una mirada ilusionada hacia el futuro".

"Laudio merece un Gobierno municipal que escuche más y mejor y que tenga una visión clara de futuro", ha afirmado Larrinaga, quien ha añadido que quiere liderar "un proyecto honesto y que ofrezca confianza, que trabaje con humildad y firmeza".