PNV espera que el Gobierno de Sánchez "no se ponga nervioso" por la presión de la derecha y complete el Estatuto

BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, espera que el Gobierno de Sánchez "no se ponga nervioso" por la presión de la derecha y complete el Estatuto de Gernika, ya que PP, Ciudadanos y Vox aseguran que, de esta forma, se "desmantela España". Además, ha asegurado que el "PP vasco es cada vez menos vasco, Podemos Euskadi cada vez es menos Euskadi", y EH Bildu "adopta decisiones más fácil en Madrid que aquí".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Bildarratz ha aludido a la presencia Pedro Sánchez este pasado domingo en Vitoria para acompañar a la candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, y en la que se comprometió a cumplir el Estatuto, para recordar que esto se produce cuando han transcurrido 40 años desde su aprobación.

En todo caso, ha apuntado que es el tercer intento también con Pedro Sánchez. "No hay que olvidar que, cuando se produjo la moción de censura en junio de 2018 también hubo un compromiso para cumplir el Estatuto. El 22 de enero del año pasado se cerró con el Gobierno Vasco un calendario de cumplimiento de Transferencias y este es el tercer intento", ha asegurado.

No obstante, ha reconocido que ahora "es diferente" por las circunstancias del año pasado, cuando hubo que adelantar elecciones. "Nosotros acogemos este acuerdo con optimismo y una actitud positiva para que, entre todos, podamos ir sustanciando las transferencias", ha indicado.

A su juicio, en la actualidad hay, "sobre todo, una actitud de confianza". "Problemas va a haber, presiones las va a haber porque toda la derecha, PP, Cs, etc, enseguida han salido diciendo que se va a desmantelar España. Es decir, el cumplimiento del Estatuto, de la Ley, parece que es desmantelar España. Por eso, tenemos que conseguir que el PSOE no se ponga nervioso, verdaderamente se cumpla la Ley y consigamos llevar adelante todas esas transferencias", ha indicado. En este sentido, ha recordado que el 22 de marzo se reúne la Comisión Mixta del Concierto Económico. "Vamos a ver", ha indicado.

Jokin Bildarratz ha apuntado que, fueron CCOO y UGT los que presionaron al Gobierno cuando se iban dar pasos hace años para avanzar para traspasar la competencia de la gestión económica de la Seguridad Social y "provocaron esa marcha atrás". No obstante, ha precisado que "siempre ha habido un pie contra pared por parte del PP o del PSOE" para no materializar las transferencias pendientes y ha recordado la LOAPA.

"Todavía quedan ahí esas reminiscencias y vamos a ver si somos capaces de llevarlas adelante. Ese es, principalmente, nuestro trabajo como PNV, que es llevar adelante la agenda vasca y nos lo vamos a pelear", ha aseverado.

Entre las competencias a traspasar, se encuentran, según ha resaltado prisiones, Seguridad Social y otras tantas. "Es ahí donde se está poniendo el foco y lo que les pone nerviosos, pero vamos a ver, si poco a poco, somos capaces de cumplimentar el calendario", ha aseverado.

Bildarratz ha afirmado que en Madrid "hay mucha tensión", con una forma "diferente" a la de Euskadi y sería bueno que se "bajaran unos cuantos decibelios porque hay mucho ruido", que impide centrarse "en lo importante, que es trabajar por la ciudadanía".

--A su juicio, "hay que bajar el ruido para hacer política con mayúsculas, pero, en estos momentos, el PP no encuentra su Norte, no sabe si tiene que ir con Cs, con Vox... no acaba de encontrarse desde que Rajoy se fuera y quedara el Partido Popular un poco descabezado".

Según ha explicado, en el PP se han saltado desde Mariano Rajoy dos generaciones, hay inexperiencia y "en la política se está notando". "El PP está siendo condicionado por muchos factores, por Vox, Cs, etc, que hace que no acabe de encontrar su objetivo, su Norte, y es, en gran medida, lo que está tensionando la política española".

PP, PODEMOS Y EH BILDU

El portavoz del Grupo Vasco en el Senado también se ha referido al hecho de que dos de las cinco fuerzas representadas en el Parlamento Vasco, PP y Podemos, hayan perdido a su líder, después de que el popular Alfonso Alonso y el podemita Lander Martínez hayan dimitido.

En este sentido, cree que el Partido Popular y la formación morada en Euskadi "han tenido una pérdida progresiva de autonomía porque el PP vasco "es cada vez menos vasco y Podemos Euskadi cada vez es menos Euskadi, con una mayor dependencia, a la hora de tomar decisiones de Madrid".

Jokin Bildarratz ha asegurado que EH Bildu "nunca ha priorizado los intereses de este país, sino solo sus propios intereses partidistas", tal como, en su opinión, demuestra su estrategia "político militar" de los últimos 40 años, "contraria a los intereses de la sociedad vasca".

"Y, en estos momentos, son sus propios intereses los que están priorizando. En estos momentos, la izquierda abertzale parece que adopta decisiones más fácil en Madrid que aquí. Nos parece muy bien que facilite con una abstención el techo de gasto, pero aquí, con el Lehendakari Urkullu, no ha querido sentarse a negociar los Presupuestos vascos", ha reprochado.

Asimismo, ha recordado que en Navarra "ha posibilitado unos Presupuestos con su abstención y en Euskadi no ha querido ni sentarse a negociar". "¿Dónde están los intereses de los vascos para verdaderamente posibilitar y trabajar por la ciudadanía vasca?", ha preguntado.