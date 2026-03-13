PNV exige al Gobierno local de Abadiño "una solución" para los tejados de los frontones de Zelaieta y Matiena

Frontón Zelaieta - PNV DE BIZKAIA

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Abadiño ha exigido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de esta localidad vizcaína "una solución" para los tejados de los frontones de Zelaieta y Matiena ante el "deterioro" que sufren estas instalaciones.

En un comunicado, la formación jeltzale ha pedido a EH Bildu y AIB, formaciones que integran el equipo de Gobierno, "una respuesta clara" sobre la situación y la previsión de renovación de las cubiertas de los frontones municipales de Zelaieta y Matiena, que, según ha advertido, "desde hace años presentan problemas".

El PNV ha explicado que ya ha trasladado esta cuestión "en repetidas ocasiones" en 2024, en 2025 y también este pasado mes de febrero de 2026 "sin que hasta el momento se haya ofrecido ninguna explicación concreta sobre cuándo se va a actuar ni qué solución se plantea para estos dos equipamientos deportivos".

"La preocupación es mayor teniendo en cuenta la antigüedad de ambas cubiertas", ha advertido. Según ha precisado, el tejado del frontón de Zelaieta data de 1974 y el de Matiena de 1985, por lo que son "infraestructuras con décadas de antigüedad que ya han presentado problemas anteriormente y que, además, podrían estar compuestas por placas de fibrocemento con amianto".

El PNV ha destacado, además, que ambos frontones son infraestructuras públicas "utilizadas diariamente tanto por vecinas y vecinos como por alumnado de los centros escolares del municipio durante el horario lectivo".

NECESIDAD INMEDIATA

Por ello, considera que "la necesidad de actuar es inmediata". "No podemos dejar la seguridad de las y los abadiñarras en segundo plano ni seguir mirando hacia otro lado ante un problema que lleva años sobre la mesa", ha insistido.

El PNV ha exigido a EH Bildu y AIB, formaciones a las que ha criticado su "inacción y despreocupación", que "se pongan las pilas y actúen con responsabilidad, ofreciendo una respuesta clara y un calendario de actuación para garantizar la seguridad y el buen estado de estas instalaciones deportivas tan utilizadas".