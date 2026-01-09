PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia y lograría 2 o 3 junteros más y EH Bildu sería segundo con 2 diputados más

Palacio foral de la Diputación de Bizkaia en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

PNV ganaría las elecciones forales en Bizkaia y pasaría de sus 23 junteros actuales a 24 o 25, mientras que EH Bildu sería segunda fuerza, logrando 17 diputados, dos más que los conseguidos en las elecciones a Juntas Generales de 2023, según los resultados del estudio de opinión pública de Bizkaia 2025 presentado este viernes por la Diputación vizcaína que ofrece una radiografía actualizada de las percepciones ciudadanas y las tendencias electorales.

El PSE-EE mantendría sus ocho junteros o perdería uno, mientras que el PP volvería a sacar tres representantes o se dejaría uno de celebrarse ahora los comicios forales, Elkarrekin Podemos perdería sus dos diputados, Sumar y Vox no obtendrían representación.

El informe, elaborado por Ikerfel a partir de 3.002 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Bizkaia, se realizó entre el 3 y el 18 de diciembre de 2025.

Según el estudio, el PNV obtendría el 41,6% de los votos de celebrarse ahora las elecciones forales, frente al 39,2% que logró en los comicios de 2023, y pasaría de 23 a 24 o 25 junteros.

Por su parte, EH Bildu también crecería en estimación de voto, del 25,5% de las últimas elecciones forales a un 29,3%, lo que le permitirá pasar de 15 a 17 junteros.

El PSE-EE bajaría en estimación de voto del 16,2% al 14,3%, con lo que mantendría sus 8 junteros o perdería uno, mientras que el PP pasaría del 8,4% de los votos de 2023 al 6,6%, con lo que podría repetir sus tres diputados o perdería uno.

Elkarrekin Podemos pasaría del 7,4% de los votos logrados en los anteriores comicios forales al 2%, y perdería sus dos representantes. Vox, con el 2,7% de estimación de voto (2% en 2023) no obtendría ningún juntero en las Juntas Generales de Bizkaia, y Sumar, con el 2,2% de los votos tampoco lograría representación.

Por circunscripciones electorales, el PNV mantendría sus representantes por Busturia-Uribe (6), Durango-Arratia (5) y Encartaciones (6) y sería en la de Bilbao en la que subiría de 6 a 7 u 8 diputados.

Por su parte, EH Bildu mantendría sus junteros en Busturia-Uribe (5) y Durango-Arratia (4), incrementando su representación en Bilbao (de 3 a 4) y en Encartaciones (de 3 a 4).

El PSE-EE revalidaría sus representantes en Busturia-Uribe (1), Durango-Arratia (1) y Encartaciones (3), mientras que el juntero que podría perder sería por la circunscripción de Bilbao.

El PP mantendría su diputado por Busturia-Uribe y podría perder uno de los dos que consiguió por Bilbao o el único que logró por Encartaciones, mientras que Elkarrekin Podemos perdería su juntero por la circunscripción de Bilbao y el que consiguió por la de Encartaciones.

El estudio de prospección electoral eleborado por la Diputacion vizcaína recoge una abstención del 39,5%, por debajo del 39,9% registrado en las elecciones forales del 28 de mayo de 2023