PNV ganaría las próximas elecciones vascas con 29 escaños y se alejaría del sorpaso de EH Bildu, que se quedaría con 27

Archivo - Sobres electorales en una urna para las elecciones autonómicas vascas - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV ganaría las próximas elecciones al Parlamento Vasco con 29 escaños y se alejaría del sorpaso de EH Bildu, que mantendría sus 27 parlamentarios. En la actualidad, ambas formaciones políticas están empatadas a 27 en la Cámara.

Según el último sociómetro vasco, el PSE-EE obtendría un escaño menos y se quedaría con 11; el PP también perdería uno al lograr 6, mientras que Sumar y Vox conseguirían un único parlamentario cada uno, el que tienen en la actualidad. Podemos volvería a quedarse fuera del Parlamento.

La recogida de información, realizada por Ikerfel para el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, se realizó entre el 11 y el 14 de noviembre de 2025 mediante entrevista telefónica a 3.030 personas, 730 de ellas en Álava, 1.315 en Bizkaia y 985 en Gipuzkoa.

Los datos del último sociómetro vasco permitirían a jeltzales y socialistas reeditar su coalición de Gobierno, aunque también la aritmética daría para una entente PNV y EH Bildu, o una fórmula de suma de izquierdas entre el PSE-EE y la formación liderada por Arnaldo Otegi.

El sondeo apunta que, de celebrarse ahora las elecciones al Parlamento Vasco, la formación jeltzale obtendría 29 escaños, dos más, a costa de Bizkaia y Gipuzkoa. El porcentaje de voto se situaría en un 36,3, frente al 35,17% del 21 de abril de 2024.

EH Bildu conservaría los mismos escaños en cada uno de los territorios, por lo que mantendría 27, con el 31,7 de los sufragios, algo menos que en las pasadas autonómicas (32,44%). Por su parte, el PSE-EE perdería un representante por Gipuzkoa y pasaría de 12 a 11, con un porcentaje de voto de 13,6, frente al 14,23 del pasado año.

El PP lograría un escaño menos en Álava, de forma que caería de 7 a 6 escaños, con un 8,4 de los votos, cuando en los anteriores comicios obtuvo el 9,27%. Sumar, que conserva su único representante, lograría el 3% de sufragios (frente a los 3,34% anteriores), y Vox peramenece en la Cámara con un asiento, gracias al porcentaje del 3,2% (en las pasadas autonómicas tuvo un 2,05%). Podemos no lograría escaño, y se quedaría con el 1,9% de los votos, bajando respecto a las elecciones de 2024 (2,26).

De celebrarse ahora las elecciones al Parlamento vasco, se registraría una abstención del 39,8%, prácticamente igual a la que se dio en los comicios de 2024 (39,98%).

TERRITORIOS

El Bizkaia, el reparto de escaños mantendría inalterable el mapa electoral del territorio en el que el PNV resultaría vencedor con 11 escaños y el 39,46% del sufragio, los mismos asientos que en 2024, con casi idéntico porcentaje, un 39,8%.

EH Bildu se mantendría en segundo puesto, con los mismos parlamentarios (8) e igual porcentaje de voto (28,5%). Los socialistas repetirían sus cuatro asientos en la Cámara autonómica con un 13,3% del sufragio, ligeramente inferior a los comicios de 2024 (14,07%).

El PP permanecería en la Cámara autonómica con sus actuales dos escaños, que les proporcionaría un 8,7% del sufragio, un poco inferior al 9,13% obtenido en las elecciones precedentes.

Ni el 3,1% de los votos logrado por Sumar (3,39% en 2024) ni el 1,7% de Elkarrekin Podemos (2,25% en los comicios precedentes), les permite lograr representación en el Legislativo vasco. Tampoco a Vox, que conseguiría un 3% del sufragio, frente al 1,91% del pasado año.

De celebrarse ahora las elecciones al Parlamento Vasco, se registraría una abstención del 39,5%, prácticamente igual a la contabilizada en 2024 (39,17%).

En Gipuzkoa, EH Bildu mantendría sus 11 escaños actuales y seguiría como primer partido en el territorio, con el 38,4% de los votos, aunque bajaría con respecto al 40,24% obtenido en los anteriores comicios, mientras que el PNV sumaría uno más y conseguirá 10, con el 33,7% de los votos (31,72% en las elecciones de abril de 2024).

El PSE-EE se dejaría un representante, pasando de los 4 parlamentarios actuales a 3, tras recabar el 13% de los votos, por debajo del 13,56% de 2024, mientras que el PP mantendría su escaño actual, al lograr el 5,7% de los votos, un punto porcentual menos que en los últimos comicios vascos.

Sumar seguiría sin lograr representación en Gipuzkoa, tras lograr el 2,7% de las papeletas, por debajo del 3,11% obtenido en las elecciones del 21 de abril de 2024. Tampoco Podemos obtendría escaños, al recabar el 2,2% de los votos, igual porcentaje que los comicios de 2024

Por último, Vox, con una estimación de voto del 2,2% en este sondeo del Gobierno vasco, por encima del 1,5% de 2024, tampoco conseguiría representantes al Parlamento vasco por el territorio guipuzcoano.

De celebrarse ahora las elecciones a la Cámara vasca, se registraría una abstención del 40,5%, ligeramente inferior a la que se dio en los comicios de 2024 (41,01%).

En Álava, el PNV sería el vencedor en este Territorio y obtendría 8 escaños, uno más que en las elecciones de abril de 2024 y subiría también en porcentaje de votos, al obtener el 29,1%, mientras que el año pasado obtuvo el 26,98%.

Por su parte, EH Bildu que en los pasados comicios al Parlamento Vasco fue la fuerza más votada, con el 29,41% de los sufragios y 8 escaños, repetiría los ocho parlamentarios pero, esta vez, con el 28,35% de apoyos.

Los socialistas, que se mantienen en el tercer puesto, repetirían los cuatro parlamentarios logrados en abril de 2024, aunque con un porcentaje de sufragios ligeramente inferior, un 15,9% frente al 16,35% de las elecciones autonómicas del pasado año.

Por su parte, el PP, con el 13,5% de los votos en Álava, por debajo del 16,03% obtenido hace un año, perdería uno de los cuatro escaños logrados hace un año y pasaría a tres representantes.

A su vez, Vox, renovaría el parlamentario obtenido en los comicios autonómicos del año pasado y, además, subiría en porcentaje de apoyos, al pasar del 3,71% de entonces a un 6,1% de celebrarse ahora las elecciones vascas.

Asimismo, Sumar Mugumendua, al igual que Vox, repetiría el escaño logrado el 21-A de 2024 con un porcentaje similar de apoyos, un 3,5% frente al 3,69% de hace uno año. Elkarrekin Podemos se mantendría fuera del Parlamento Vasco y conseguiría el 1,7% de los sufragios, por debajo del 2,42% obtenido el pasado año.

Por último, en Álava la abstención se situaría en el 39,6%, frente al 40,61% de las elecciones autonómicas celebradas el 21 de abril de 2024.