PNV garantiza a Sánchez sus votos para agotar la legislatura a cambio de su implicación para que el autogobierno avance

Publicado 31/08/2018 21:15:07 CET

Dice que ni la IA le dará el "abrazo del oso" ni PSE y Podemos pueden imponer sus "posiciones minoritarias" en el Nuevo Estatus

ZARAUTZ (GIPUZKOA), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar ha garantizado al Gobierno de Pedro Sánchez que tendrá "los votos" de la formación jeltzale para que "la legislatura dure" a cambio de su "implicación para que el autogobierno vasco avance" y se cumpla el Estatuto. Además, ha advertido de que, respecto al Nuevo Estatus, ni la Izquierda abertzale le dará "ningún abrazo del oso" ni PSE y Podemos pueden pretender imponer sus "posiciones minoritarias".

Ortuzar ha realizado estas declaraciones durante el tradicional inicio del curso político de la formación jeltzale en Zarautz (Gipuzkoa), que ha contado con la presencia del presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y de la presidenta de la formación, Miriam Nogueras. El presidente del PNV les enviado un "caluroso" saludo y ha vuelto a pedir "la inmediata puesta en libertad" de los "presos por 'el procés'". En el mitin también han intervenido el presidente del GBB, Joseba Egibar, el alcalde del municipio costero, Xabier Txurruka y Jokin Landa, presidente de la Junta Municipal de Zarautz.

Ante medio millar de afiliados y simpatizantes y los principales cargos y representantes institucionales del partido, Ortuzar ha lamentado que, 38 años después de su aprobación, "todavía quedan materias y transferencias" sin traspasar, una situación que, en su opinión, "no puede durar más". Hay que cerrar, de una vez por todas, el cumplimiento del Estatuto de Gernika y hacerlo fielmente, de acuerdo con su letra y con su espíritu", ha afirmado.

Ha recordado que el Gobierno Vasco y el PNV han expresado al Ejecutivo central que "esta es una prioridad" pero también "una piedra de toque, una muestra de la veracidad, o no, de esa voluntad política de cambio que manifiesta a menudo el Gobierno de Pedro Sánchez".

Ortuzar ha dicho ser "consciente de las complejas circunstancias políticas en Madrid, de las dificultades y trabas que va a tener que sortear el nuevo Ejecutivo con una oposición peleando entre sí por ver quién es más de derechas".

En este aspecto, ha asegurado que el PNV será "coherente y leal" y está "ahí para que esto avance, para que la legislatura dure, para deshacer lo mal hecho en la etapa anterior, para sacar a la política de esa negatividad". "Nos vamos a implicar. Solo pedimos la misma implicación para que el autogobierno vasco avance y para que se cumpla la ley, porque el Estatuto de Gernika es ley y hay que cumplirla. Aunque sea muy tarde, pero que se cumpla ya", ha apuntado.

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

El presidente nacionalista también se ha referido a los trabajos y avances de la Ponencia de Autogobierno y ha reiterado la disposición del la formación jetzale a "hablar, negociar y abrir a todo el espectro político vasco el acuerdo para un Nuevo Estatuto".

En ente sentido, ha afirmado que "ni lo que ahora está sobre la mesa es un dogma de fe inalterable, ni nadie puede pretender que el estrecho corsé de su interpretación constitucional impida a esta sociedad pensar y decidir sobre su futuro".

Por ello, ha asegurado que ni la izquierda abertzale "va a darnos ningún abrazo del oso", ni socialistas y Podemos "pueden pensar que sus posiciones, siendo minoritarias en el País, van a ser las que salgan adelante". "Toca hablar, toca cruzarse papeles y propuestas, toca negociar, toca moverse a todos y a todas. El PNV lo va a hacer", ha subrayado.

Ha recordado que la formación jeltzale ha hecho sus propuestas y, frente a ello, se ha encontrado con un PSE "que se ha puesto de perfil, que no ha querido mojarse", y a un Podemos "de quiero y no puedo".

"Ambos nos han pedido a nosotros que nos moviéramos en la parte de derechos sociales, y así lo hemos hecho, pero ellos no han hecho lo mismo en la parte de los derechos nacionales del Pueblo Vasco. Se han quedado en la comodidad de desprestigiar nuestra propuesta, acusándola de identitaria, y no han entrado a hablar ni a proponer alternativas", ha resaltado.

A su entender, la que sí "se ha movido" ha sido la izquierda abertzale, haciendo posible un principio de acuerdo "al que ahora hay que darle forma jurídica". "Se abre por lo tanto otro momento en el que todos podemos hacer propuestas y planteamientos. Es lo que pedimos: menos vetos, menos 'esto es inconstitucional' o 'esto es inviable jurídicamente', y más propuestas en positivo", ha explicado.

El líder jeltzale ha insistido en que el PNV quiere un acuerdo "lo más amplio posible" en el que estén "los que apoyamos el Estatuto de Gernika y los que entonces se quedaron fuera" y ha advertido de que van a hacer "todo lo que esté en su mano para que así sea".

De este modo, ha incidido en que el PNV en Madrid está manteniendo la actitud de "moverse para intentar generar acuerdos buenos para Euskadi, y no solo para Euskadi", entre los que ha citado el de pensiones, o el desbloqueo del nudo de Bergara de la Y vasca.

"También producto de nuestra acción en Madrid. Empiezan a darse pasos en política penitencia, esperemos que pronto en las transferencias pendientes. Todas estas cosas son frutos de movernos y de arriesgar haciendo política en Madrid", ha reivindicado el líder jeltzale,

"ENSEÑAR LA PATITA"

Ortuzar se ha dirigido a la Izquierda Abertzale, que, según ha señalado, "quiere que el actual Gobierno de Madrid dure". "Pues que sean coherentes y se mojen", ha dicho.

Según ha recordado, "ahora vienen las negociaciones del techo de gasto, después los Presupuestos". "Pues a votarlos. ¿Qué pasa? Que les da vértigo. Porque eso es lo que hace el PNV y ellos no: ellos son unos 'puretas', no se manchan las manos negociando en Madrid. Pues me temo que la Izquierda Abertzale ha gastado ya ese comodín", ha censurado.

Además, ha advertido de que "no puede ser que llenen Euskadi con pancartas de 'Presoak Euskal Herrira y ahora, que se tiene la oportunidad de conseguir un avance en esa reivindicación" deban ser el Gobierno Vasco y el PNV los que asuman "en solitario" esa responsabilidad. "La Izquierda Abertzale tiene que enseñar la patita en Madrid y mojarse", ha advertido Ortuzar.

Además, ha destacado que "está muy bonito hacer ofrecimientos de cara a la galería sobre gobernabilidad en etéreo, aunque luego les tire de las orejas Txiki Muñoz por acercarse al PNV demasiado". "Pero luego hay que ser coherentes, porque en el día a día del Parlamento Vasco lo cierto es que votan más veces lo mismo que el PP que con nosotros", ha denunciado

Además, ha apuntado que en el nuevo curso político la Izquierda Abertzale "va a tener muchas ocasiones -en el Parlamento Vasco, en las Juntas Generales y en los ayuntamientos- para demostrar si su cambio de actitud es sincero o es solo un movimiento táctico". "De momento quieren ponerse a la sombra del PNV", ha señalado.

EGIBAR

Por su parte, el presidente del PNV de Gipuzkoa, Joseba Egibar, ha iniciado su discurso con un recuerdo a los dirigentes catalanes encarcelados y ha incidido en que no son "malhechores", ya que "su único delito es cumplir la palabra del pueblo". "Nuestro corazón y nuestro pensamiento está con vosotros. Vuestra causa es nuestra causa", ha remarcado.

Por otro lado, se ha referido a la actitud de PSE-EE, Elkarrekin Podemos y PP en la elaboración del Nuevo Estatus y ha considerado que sus propuestas son "muy llamativas" porque "cuando han visto que hay una coincidencia en las bases y principios saltan las alarmas".

En ese sentido, ha acusado a estas formaciones de intentar "obstaculizar" proponiendo que para que se le pueda dar cauce "sean necesarias las dos tercios de la Cámara" y no la mayoría absoluta que marca el actual reglamento.

"¿50 seria reflejo de la pluralidad pero 46 no?", se ha preguntado. El objetivo del PNV, ha dicho, es que el nuevo estatus obtenga "el mismo o superior resultado del que tuvo el Estatuto de Gernika".